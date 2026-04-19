معاون حمل و نقل راهداری استان خبرداد؛
اجرای گسترده برنامههای نظارتی و ایمنی ناوگان حملونقل در نوروز ۱۴۰۵ فارس
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس از اجرای مجموعهای از اقدامات ایمنی و پایش هوشمند حملونقل در قالب طرح نوروزی ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی استوان اظهار داشت: در این طرح، کنترل سیستمی سرعت ناوگان عمومی باری و مسافری از طریق سامانه داپ انجام و برای رانندگان و مالکان خودروهای متخلف پیامک هشدار ارسال شد تا از این طریق در کاهش تخلفات و تصادفات جادهای نقش مؤثری ایفا شود.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس افزود: در راستای ارتقای ایمنی ناوگان، کنترل سیستمی و اعتبارسنجی معاینههای فنی صادره بهویژه در خصوص ناوگان مسافری از طریق پایش همزمان سامانه معاینه فنی، سامانه داپ و سامانه کارت هوشمند انجام شد و همچنین با تهیه لیست کشیک همکاران، روند کنترل، نظارت و پیشبرد امور در ایام تعطیلات نوروزی به صورت مستمر دنبال کردیم.
این مسئول با اشاره به اقدامات ایمنی انجامشده در ناوگان باری و وانتبارها تصریح کرد: در چند مرحله شبرنگ ایمنی کامیون به تعداد ۶۴۰۰ دستگاه توزیع و نصب شد که نسبت به سال گذشته ۸۲ درصد افزایش داشته و همچنین ۱۲ هزار و ۹۳۵ جفت شبرنگ ایمنی وانت و ادوات توزیع و نصب شده که بیانگر افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به سال گذشته است.
استوان با بیان اینکه در این ایام کنترل و نظارت میدانی ناوگان عمومی در سطح پایانههاصورت گرفت و تاکید کرد: نظارت بر تردد بارهای ترافیکی و هدایت آنها در زمان بروز بحران ناشی از فرونشست پل نسیمآباد در محور شیراز–دشت ارژن صورت گرفت و پیگیری ارسال گزارش تصادفات مهم از جمله تصادف اتوبوس در محور مرودشت–شیراز نیز در دستور کار قرار داشت.
وی همچنین از ابلاغ شیوهنامه طرح نوروزی به تمامی شهرستانهای استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح با رویکرد فراهمسازی سفری ایمن، روان و آسان و با محوریت اقداماتی از جمله هماهنگی با دستگاههای امدادی و خدماتی در حوزه امداد و نجات جادهای، برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی شهرستانها با محوریت ایمنی سفرهای نوروزی، پیشبینی و مدیریت حوادث محتمل ترافیکی مانند حوادث ناوگان عمومی، ریزش کوه، بهمن و انسدادهای مقطعی راهها و همچنین هماهنگی برای استقرار حداکثری عوامل پلیس راه در نقاط حادثهخیز و ساعات شبانه اجرا شد.
به گفته معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس، در این طرح همچنین توسعه ایستگاههای سلامت و توقفگاههای بینراهی بهویژه در محورهای دارای سابقه تصادفات ناشی از خوابآلودگی راننده، اجرای طرح کنترل و نظارت وسایل نقلیه در دو سطح کنترل از مبدأ و کنترل دروازهای با استفاده از ظرفیت شهرستانها، هماهنگی با پلیس راه برای نظارت بر ایمنی تردد ناوگان عمومی و برخورد با تخلفات، تأکید بر رعایت ضوابط حمل مسافر و تجهیز ناوگان مسافربری به تجهیزات ایمنی از جمله وسایل گرمایشی، زنجیرچرخ، گواهی معاینه فنی معتبر، کپسول آتشنشانی، جعبه کمکهای اولیه و مثلث شبرنگ مورد توجه قرار گرفت.
استوان خاطرنشان کرد: برگزاری گشتهای شبانه با اولویت محورهای پرتصادف، اعمال محدودیت جابجایی محمولات ترافیکی و محمولات خطرناک غیرضرور در ایام نوروز طبق ابلاغیه پلیس راهور فراجا، تأکید بر توقف ایمن وسایل نقلیه دارای نقص در حاشیه راه با استفاده از علائم هشداردهنده ایمنی و اجرای برنامههای اطلاعرسانی و فرهنگی از طریق تهیه و توزیع بروشور، بنر، تراکت و تیزرهای هشداردهنده از دیگر اقدامات اجرا شده در این طرح بود.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس در پایان با اشاره به نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان گفت: در ایام طرح نوروزی، زمان ارائه خدمات این مراکز افزایش یافت و بازدیدهای میدانی از عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین با مشارکت نمایندگان دستگاههای ذیمدخل موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل ماده ۳ آییننامه اجرایی معاینه فنی به منظور ارتقای سطح خدماترسانی به ناوگان عمومی انجام شد.