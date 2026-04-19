به گزارش ایلنا، فرزاد زارع، از تعیین ساعت بازدید و فروش بلیت اماکن تاریخی و فرهنگی استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

سرپرست اداره روابط عمومی این اداره‌کل با اشاره به هدف این برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات گردشگری و تسهیل بازدید گردشگران گفت: بر اساس زمان‌بندی جدید، آرامگاه حافظ و آرامگاه سعدی همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان هستند و فروش بلیت تا ساعت ۲۰:۳۰ انجام می‌شود.

زارع ادامه داد: ارگ کریم‌خان از ساعت ۸ تا ۲۰:۳۰ (فروش بلیت تا ۲۰)، موزه حمام وکیل از ساعت ۸ تا ۱۹:۳۰ (فروش بلیت تا ۱۹) و موزه سنگ‌های تاریخی هفت‌تنان از ساعت ۸ تا ۱۸:۳۰ (فروش بلیت تا ۱۸) فعال خواهند بود.

وی افزود: مجموعه‌های جهانی و تاریخی استان شامل تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، بیشاپور، موزه بیشاپور، تنگ چوگان، آتشکده فیروزآباد، کاخ ساسانی سروستان، موزه مردم‌شناسی کازرون و موزه فیروز نیز از ساعت ۸ تا ۱۸:۳۰ آماده بازدید گردشگران بوده و فروش بلیت آن‌ها تا ساعت ۱۸ انجام می‌شود.

سرپرست اداره روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس در پایان از گردشگران و علاقه‌مندان خواست با توجه به ساعات اعلام‌شده، برنامه‌ریزی لازم را برای بازدید از این اماکن تاریخی ارزشمند انجام دهند.

انتهای پیام/