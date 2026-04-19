زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییر کرد
مدیر کل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دو ماه پس از اعلام پایان جنگ توسط شورای عالی امنیت ملی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمال اکبریان امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی، انتخابات شوراهای اسلامی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد و پس از پایان جنگ، حداکثر ظرف دو ماه تقویم جدید اعلام میشود.
وی گفت: بر اساس تقویم زمانبندی، انتخابات قرار بود یازدهم اردیبهشتماه امسال برگزار شود و تمامی فرآیندها نیز طبق همین زمانبندی پیش رفته بود.
اکبریان افزود: با آغاز جنگ تحمیلی و شکلگیری فضای همبستگی ملی، مردم در سراسر کشور با حضور در صحنه، حمایت از رزمندگان را در اولویت قرار دادند و تمرکز عمومی بر انسجام و پشتیبانی از جبههها شکل گرفت.
مدیر کل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بیان کرد: در این شرایط، گروهها و جریانهای سیاسی، مردم و دستگاههای مختلف نظرات خود را به ستاد انتخابات منتقل کردند و خواستار برگزاری با تاخیر انتخابات شدند.
وی گفت: شورای عالی امنیت ملی پس از بررسیهای لازم و با توجه به شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام بیشتر و تمرکز بر حمایت از رزمندگان اسلام تا تحقق پیروزی نهایی، با تعویق انتخابات موافقت کرد.
اکبریان خاطرنشان کرد: بر این اساس، پس از اعلام پایان جنگ، حداکثر ظرف دو ماه، تقویم جدید انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان تنظیم میشود و به اطلاع مردم خواهد رسید.