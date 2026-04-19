حملات جنگ تحمیلی ۱۰هزار میلیارد ریال به تاسیسات هواشناسی بوشهر خسارت وارد کرد

به گزارش ایلنا، پیام مساعدی یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره یوسف صبحانی‌نسب شهید خدمت جمعی این اداره کل در حملات اخیر افزود: در حملات اخیر سه ساختمان مجهز هواشناسی، از جمله ایستگاه رادار به‌عنوان رادار اصلی جنوب غرب کشور دچار خسارتی و ایستگاه‌های خارگ، عسلویه و بندر امام حسن نیز آسیب دیدند.

وی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود پس از پایان عملیات آواربرداری، روند احداث ساختمان‌های جدید ظرف یک ماه آینده آغاز شود که در همین راستا رئیس سازمان هواشناسی کشور نیز قول داده تجهیزات موردنیاز استان در اسرع وقت تأمین شود.

مساعدی تصریح کرد: کارکنان حوزه‌های دریانوردی، کشاورزی و هوانوردی همواره پای کار هستند و امیدواریم با تأمین ساختمان‌ها و تجهیزات جدید، خدمات هواشناسی استان با قدرت بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: این استان در سنجش دقت پیش‌بینی‌های جوی، با ثبت ۸۶ درصد صحت، همواره در میان سه استان برتر کشور قرار داشته و در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ نیز موفق به کسب رتبه نخست شده است.

وی گفت: پارسال ۱۱۰ هشدار هواشناسی در سطوح زرد، نارنجی و قرمز صادر شد که نقش مهمی در پیشگیری از خسارات انسانی و مدیریت بحران‌های جوی ایفا کرد.

مساعدی اظهارداشت: خدمات هواشناسی بوشهر برای بخش‌های انسانی، دریانوردی و هوانوردی نقشی حیاتی دارد و پیش‌بینی‌های این اداره‌کل در بخش دریایی در جنوب غرب کشور همواره مورد استناد استان‌های همجوار قرار می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به اهمیت دقت در عملیات دیده‌بانی اظهار کرد: همکاران ما به‌صورت ۲۴ ساعته در ایستگاه‌ها مستقر هستند چراکه کوچک‌ترین اشتباه در ثبت پارامترهایی مانند فشار، دما یا رطوبت می‌تواند برای هواپیماهای در حال فرود یا صعود خطرآفرین باشد.

مساعدی افزود: هم‌اکنون ۱۱۰ ایستگاه هواشناسی شامل ۷۸ ایستگاه بارانسنجی، ۱۰ ایستگاه سینوپتیک، ۱۲ ایستگاه اقلیم‌شناسی سنتی، یک ایستگاه رادار و یک ایستگاه گرد و غبارسنجی در استان فعال است.

وی کمبود ایستگاه‌های هواشناسی در جنوب استان را یکی از نیازهای جدی عنوان کرد.

مساعدی درباره وضعیت بارش‌ها در سال جاری افزود: میانگین بارش استان بوشهر ۳۰۰ میلی‌متر بوده که نسبت به دوره بلندمدت ۲۰ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۹۱ درصد افزایش دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: سال زراعی جاری بیشترین بارش در شهرستان جم با ۴۳۰ میلی‌متر و کمترین در تنگستان با ۲۲۷ میلی‌متر ثبت شده است.

