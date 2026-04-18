4 کشته؛ رهاورد حادثه رانندگی مرگبار در خراسان شمالی

به گزارش ایلنا، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب افزود: در این سانحه رانندگی متأسفانه 3 سرنشین خودروی سواری پراید در صحنه جان خود را از دست دادند و راننده این خودرو نیز به علت شدت جراحات وارد شده، در بیمارستان جان باخت. علت حادثه بی‌مبالاتی راننده پراید به دلیل تجاوز به چپ تشخیص داده شده است.

وی بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود با دقت و احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی فرعی و کم‌‌عرض تردد کنند تا از بروز حوادث رانندگی مشابه در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی جلوگیری شود.

