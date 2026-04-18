4 کشته؛ رهاورد حادثه رانندگی مرگبار در خراسان شمالی

سرپرست پلیس راه استان خراسان شمالی‌ گفت: وقوع حادثه رانندگی مرگبار بین خودروی سواری پراید با کامیون ولوو که در کیلومتر 18 محور مواصلاتی اسفراین - سنخواست بین روستاهای زاری و توی از توابع این استان اتفاق افتاد، 4 کشته بر جای گذاشت. پس از تصادف هر 2 خودرو دچار حریق کامل شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب افزود: در این سانحه رانندگی متأسفانه 3 سرنشین خودروی سواری پراید در صحنه جان خود را از دست دادند و راننده این خودرو نیز به علت شدت جراحات وارد شده، در بیمارستان جان باخت. علت حادثه بی‌مبالاتی راننده پراید به دلیل تجاوز به چپ تشخیص داده شده است.

وی بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود با دقت و احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی فرعی و کم‌‌عرض تردد کنند تا از بروز حوادث رانندگی مشابه در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی جلوگیری شود.

