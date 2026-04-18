به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۲۱:۵۴:۵۴ شامگاه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۴.۵ ریشتر استان خوزستان را لرزاند. کانون این زمین‌لرزه در حوالی باغ‌ملک و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مختصات جغرافیایی این رخداد ۳۱.۴۹ درجه عرض شمالی و ۴۹.۸۶ درجه طول شرقی اعلام شده است. نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زلزله شامل باغ‌ملک در فاصله ۴ کیلومتری، میداوود ۱۳ کیلومتری و قلعه‌تل در فاصله ۱۶ کیلومتری بوده‌اند.

این زمین‌لرزه همچنین در فاصله ۱۱۳ کیلومتری اهواز و ۱۳۲ کیلومتری شهرکرد، نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها، قرار داشته است.

تا لحظه انتشار این خبر گزارشی از خسارات احتمالی دریافت نشده و ارزیابی‌های اولیه توسط نیروهای امدادی و مدیریت بحران در حال انجام است.

