زلزله ۴.۵ ریشتری حوالی باغملک خوزستان را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر شامگاه شنبه ۲۹ فروردین در حوالی باغملک استان خوزستان رخ داد و چند شهر این منطقه آن را احساس کردند. این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۲۱:۵۴:۵۴ شامگاه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ زمینلرزهای با بزرگی ۴.۵ ریشتر استان خوزستان را لرزاند. کانون این زمینلرزه در حوالی باغملک و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.
مختصات جغرافیایی این رخداد ۳۱.۴۹ درجه عرض شمالی و ۴۹.۸۶ درجه طول شرقی اعلام شده است. نزدیکترین شهرها به مرکز زلزله شامل باغملک در فاصله ۴ کیلومتری، میداوود ۱۳ کیلومتری و قلعهتل در فاصله ۱۶ کیلومتری بودهاند.
این زمینلرزه همچنین در فاصله ۱۱۳ کیلومتری اهواز و ۱۳۲ کیلومتری شهرکرد، نزدیکترین مراکز استانها، قرار داشته است.
تا لحظه انتشار این خبر گزارشی از خسارات احتمالی دریافت نشده و ارزیابیهای اولیه توسط نیروهای امدادی و مدیریت بحران در حال انجام است.