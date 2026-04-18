فرودگاه مشهد آماده برقراری پروازهاست

به گزارش ایلنا، محمود امانی روز شنبه افزود: طبق آخرین دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بازگشایی مسیرهای هوایی در بخش شرقی فضای هوایی کشور، فرودگاه مشهد آمادگی لازم برای پذیرش پروازهای داخلی و خارجی را دارد.

وی اضافه کرد: بدین منظور به شرکت‌های هواپیمایی نیز ابلاغ شده که درخواست های پروازی برای مقاصد داخلی و خارجی اعلام کنند و به محض فروش بلیت و اعلام شرکتها پروازها برقرار و انجام می شود.

به گزارش ایلنا در اطلاعیه امروز سازمان هواپیمایی کشوری آمده است: با توجه به بسته‌شدن فضای هوایی کشور همزمان با تجاوز آمریکایی -صهیونیستی به کشورمان با ابلاغ مراجع ذیربط و ارزیابی امنیتی و ایمنی در کمیته هماهنگی کشوری و لشکری CMC سازمان هواپیمایی کشوری از امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ فضای هوایی کشور و تعدادی از فرودگاه‌ها مطابق با اطلاعیه هوانوردی ( NOTAM) از ساعت هفت صبح بازگشایی شد.

براین اساس، مسیرهای هوایی در بخش شرقی فضای هوایی کشور برای عبور پروازهای بین‌المللی از فضای ایران باز است. ضمنا عملیات پروازی در فرودگاه‌های کشور از امروز به تدریج و براساس آمادگی فنی، عملیاتی در بخش نظامی و غیرنظامی کشور جهت انجام خدمات مسافری به هموطنان برقرار می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با گستره ۵۴۰ هکتار پس از فرودگاه «مهرآباد» تهران دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰ و در زمان اوج مسافرت‌ها تا ۲۵۰ پرواز ورودی و خروجی روزانه در آن انجام می‌شود.

