به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه بیست و نهم فروردین ماه در گردهمایی فرهنگیان لرستان با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی اظهارداشت: ۵۴ کشور از آمریکا دفاع کردند اما امروز ایران جزو چهار ابرقدرت است.

وی با بیان اینکه قدرت ایران، هیمنه آمریکا را شکسته است به تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران طی سالیان گذشته اشاره کرد و گفت: این تحریم ها شلیک مستقیم به سفره مردم بود و باید اکنون انسجام ملی داشته باشیم.

وی ادامه‌داد: ما توانستیم با جنگ آمریکا جهش کنیم و اکنون تنگه هرمز نیز در کنترل ایران و پیروزی ما قطعی است.

حاجی بابایی تصریح کرد: این جهش را به هر طریقی حفظ و ثبت خواهیم کرد تا کسی جرات نقض آن را نداشته باشد چراکه این موفقیت و شرافت متعلق به ملت ایران است و فرهنگیان نیز باید ازین پس هم با تمام ظرفیت، میدان دار اصلی و همراه دانش‌آموزان باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ رسانه ای دشمن نیز گفت: دشمن سعی کرد اثرات اخبار سمی آمریکا و طرفدارانش را از طریق فضای مجازی وارد جان مردم کند اما اکنون این سموم با برداشتن نقاب از چهره واقعی آنها تاثیری ندارد.

حاجی بابایی افزود: معلمان نقش کلیدی و اساسی در این زمینه دارند تا دانش آموزان، بزرگان ایرانی را سرلوحه خود قرار دهند و تمدن ایرانی برای نوجوانان و جوانان ما تبیین شود.

وی اظهار داشت: دشمن به دنبال فریب و دروغ گویی است که در این محور، جنگ رسانه ای قوی تر از جنگ موشکی و نظامی است بنابراین معلمان در این میدان نیز تاثیرگذار هستند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در مقابل تمدن و نبوغ ایرانی، احساس زبونی کرده است ادامه داد: تلاش دشمن برای تقابل با قدرت ایران متمدن بود که در این خصوص با عجله به ایران حمله کردند و برنامه تجزیه برای کشور داشتند.

وی با اشاره به تاثیر تنگه هرمز بر اقتصاد دنیا عنوان کرد: دشمن برنامه اسرائیل بزرگ را دنبال می کند اما ۹۰ میلیون ایرانی متحد و فرهنگیان در این مسیر موظف هستند مردم را یکپارچه کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اگر به جایگاه و ارتقای آموزش و پرورش توجه نشود باید هزینه های بسیار سنگینی بپردازیم که در این راستا توجه به کانون پرورش فکری بسیار مهم است.

حاجی بابایی با اشاره به اجرای قانون فوق العاده خاص برای آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در یک سال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در نظر گرفتیم اما متاسفانه خوب اجرا نشد.

وی ادامه داد: برای بازنشستگان نیز پیگیری هایی انجام شد و مجلس یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفت که اکنون در حال انجام است اما دولت پس از موفقیت و عبور از جنگ گام بلند را در سال‌جاری خواهد برداشت.

حاجی بابایی با بیان اینکه هرچه به آموزش و پرورش کمک و حمایت شود باز کم است گفت: تا زمانی که معلم را در جامعه قله نشین نکنیم دانش آموزان حرکت به سمت قله را سخت می دانند.

وی همچنین با اشاره به حادثه دلخراش مدرسه میناب اضافه کرد: غم شهادت دانش آموزان ایران اسلامی و جاوید الاثر شدن شهید «ماکان نصیری» در این حمله، بسیار جانسوز است که شرایط خطیری برای این مسیر داریم.

وی افزود: اگر دانش‌آموزان این شب ها به میدان آمدند ایران را برای همیشه در قله می بینند چراکه هر یک شب به اندازه چند سال موجب ارتقای تفکر و آشنایی آنها با فرهنگ ایران اسلامی می شود.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه شرایطی برای تربیت نسل انقلابی فراهم شده است ادامه داد: باید برای دانش آموزان تبیین شود تا چهره پلید آمریکا را بشناسند که در این راه نقش فرهنگیان بسیار موثر است.

انتهای پیام/