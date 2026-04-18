مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس اعلام کرد:
حمایت فوری دولت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ رمضان در فارس
تسهیلات ویژه حمایت از کسبوکارها برای پرداخت حقوق و بیمه کارکنان ابلاغ شد
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: طرح ویژه تسهیلات حمایتی برای پرداخت حقوق و بیمه کارکنان در بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره استان فارس با هدف حفظ اشتغال و پایداری کسبوکارهای آسیبدیده از شرایط جنگ رمضان، ابلاغ و فرآیند ثبتنام آن آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، سعید بیاری با اعلام ابلاغ تسهیلات ویژه حمایت از کسبوکارها برای پرداخت حقوق و بیمه کارکنان با اولویت حفظ اشتغال کارگران و پایداری کسب و کارهای فارس، افزود: در روزهایی که تعدادی از واحدهای کوچک و و بزرگ با فشارهای ناشی از شرایط اضطراری جنگ رمضان دستوپنجه نرم میکنند، طرح جدید تسهیلات حمایتی برای جبران حقوق و بیمه کارکنان در فارس به جریان افتاده تا روزنهای از امید برای حفظ اشتغال و ادامه کار این بنگاهها گشوده شود.
وی از اجرای طرح جدید تسهیلات حمایتی ویژه بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار در رستههای آسیب دیده از شرایط اضطراری، برای ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ در سطح استان خبرداد و افزود: ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از کسبوکارها به منظور پرداخت حقوق و بیمه کارکنان در شرایط اضطراری آغاز شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس ادامه داد: این طرح که ویژه فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ است، با هدف حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار در بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی طراحی و اجرایی شده است.
بیاری اضافه کرد: بر اساس این اعلام، تمامی بنگاههای حقیقی و حقوقی دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که در رستههای آسیبدیده از شرایط اضطراری کنونی فعالیت میکنند، مشمول این طرح خواهند بود.
وی با اشاره به نرخ سود و شرایط تشویقی این طرح خاطرنشان کرد: در این طرح نرخ پایه تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: بنگاههایی که بتوانند ۱۰۰ درصد نیرو کار خود را تا پایان خرداد ۱۴۰۵ حفظ کنند، از نرخ حمایتی ۱۸ درصد بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه همچنین در صورت حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروی کار، همان نرخ پایه ۲۳ درصد اعمال خواهد شد، گفت: در صورت اخراج بیش از ۲۰ درصد نیروی کار یا انحراف در هزینه کرد تسهیلات با نرخ ۳۵ درصد اعمال خواهد شد.
بیاری به شرایط بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت: تسهیلات یادشده به صورت کوتاهمدت و در اقساط ۲ تا ۴ قسط به صورت ماهیانه است و حداکثر زمان تسویه کامل تسهیلات، ۶ ماه پس از دریافت وام تعیین شده است.
وی مبنای محاسبه تسهیلات را تعداد شاغلین ثبتشده در لیست بیمه زمستان ۱۴۰۴ اعلام و تصریح کرد: بر این اساس، به ازای هر نفر شاغل مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال تسهیلات به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی تعلق میگیرد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در ادامه اعلام کرد: متقاضیان باید مدارک هویت صاحبان امضا، شناسنامه ملی بنگاه، لیست شاغلین، مجوز معتبر از درگاه ملی مجوزها، آخرین لیست بیمه تأمین اجتماعی (دی یا بهمن ۱۴۰۴)، مستندات کاهش درآمد و تعهدنامه حفظ اشتغال را ارائه دهند.
وی در خاتمه به نحوه ثبتنام اشاره کرد و گفت: ثبتنام تنها به صورت آنلاین و از طریق سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir انجام میشود، تسهیلات حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از تکمیل پرونده در بانک، به صورت فوری واریز خواهد شد.