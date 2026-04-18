به گزارش ایلنا از البرز، فرزین بهنامی‌فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به آغاز ثبت نام تسهیلات حمایتی کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ توسط وزارت اقتصاد، اظهار کرد: ثبت نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ تا 30 فروردین ماه جاری در سامانه کات به نشانیkat.mefa.ir در حال انجام است.

وی افزود: این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده، تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها به اجرا درآمده است.

بهنامی‌فر بیان کرد: براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دارای 2 تا 50 نیروی کار بیمه شده و دارای مجوز فعالیت می‌توانند ثبت نام کنند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر 440 میلیون ریال است و بازپرداخت در 2 تا 4 قسط طی 6 ماه انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به اینکه نرخ سود پایه 23درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به 18درصد کاهش می یابد، گفت: ثبت نام صرفا از طریق سامانه kat.mefa.ir به مدت 5 روز انجام می‌شود و پرداخت تسهیلات حداکثر 24 ساعت پس از تکمیل و تایید مدارک صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: 80هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک با کمتر از 50 نفر کارکن در رسته‌ها و مناطقی که دچار آسیب شده‌اند اختصاص یافته است و علاوه بر این تسهیلات، برنامه ریزی جهت تامین منابع بازسازی صنایع در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

