احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده صفه اصفهان

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در نقاطی از جنوب شهر اصفهان خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این روابط عمومی، انفجارها امروز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ در محدوده کوه صفه، شهرک ولی‌عصر، خیابان هزارجریب و مناطق اطراف انجام می‌شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که عملیات یادشده کاملاً تحت کنترل بوده و شهروندان نگران نباشند، زیرا هیچ‌گونه خطر یا مخاطره‌ای برای مردم وجود ندارد.

