به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در بازدید از پروژه زیرگذر شهید فریدون عباسی که با حضور جمعی از مدیران شهرداری همراه بود، این پروژه را یکی از اقدامات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک قلمداد و ابراز امیدواری کرد که این پروژه تأثیرات مثبتی در کاهش ترافیک، تسهیل تردد و رفاه و آسایش هرچه بیشتر شهروندان داشته باشد.

اسدی با بیان اینکه اجرای این پروژه طبق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود و مراحل پایانی اجرایی خود را طی می‌کند، اظهار داشت: این پروژه به‌زودی افتتاح و تقدیم شهروندان فهیم و عزیز شهر شیراز خواهد شد.

شهردار شیراز با بیان اینکه این پروژه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی شهرداری شیراز با چالش‌های خاصی از جمله جابه‌جایی تأسیسات زیرزمینی و رفع معارضات روبه‌رو بود، افزود: عزم و همت بالا در برطرف کردن این مشکلات باعث تسریع در روند اجرایی این پروژه شده است.

وی با اشاره به اینکه پروژه زیرگذر شهید فریدون عباسی به‌عنوان یک زیرساخت کلیدی، نقش مهمی در ارتقای شبکه ترافیکی و روان‌سازی تردد در شهر ایفا خواهد کرد، تصریح کرد: این پروژه با طول مسیر حدود یک کیلومتر و مساحت عرشه حدود ۱۰ هزار مترمربع متناسب با نیازهای شهری طراحی شده است.

شهردار شیراز با بیان اینکه شهرداری با اجرای چنین پروژه‌های عظیمی گام‌های شایسته‌ای در جهت ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر برای شهروندان شیرازی برداشته است، ابراز داشت: به همکاران توانمند خود در سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری شیراز تبریک می‌گوییم که با اعتمادبه‌نفس و تلاش مداوم خود پروژه را به مراحل پایانی رسانده‌اند و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد تأثیرات مثبت این طرح بر زندگی روزمره شهروندان باشیم.

شهردار شیراز با بیان اینکه پروژه زیرگذر شهید فریدون عباسی با ابعادی چشمگیر و جزئیاتی دقیق به مراحل پایانی خود نزدیک شده است، گفت: عملیات اجرایی این پروژه عظیم با قدرت در حال انجام است و از طول مسیر یک کیلومتری پروژه، اکنون تنها ۲۷ متر باقی مانده که همکاران ما به‌صورت فشرده روی آن کار می‌کنند.

اسدی به جزئیات و مشخصات فنی پروژه اشاره کرد و با بیان اینکه حجم خاک‌برداری در این پروژه ۱۴۰ هزار مترمکعب و حجم بتن‌ریزی ۷۵ هزار مترمکعب بوده است، افزود: در این پروژه بیش از ۶ هزار تن میلگرد استفاده شده است.

وی مساحت آسفالت این پروژه را ۴۰ هزار مترمربع عنوان و بیان داشت: این متراژ آسفالت هم روی کف زیرگذر و هم در سطح فوقانی آن اجرا شده و در حال انجام است تا مسیرهای تردد بهینه شود.

شهردار شیراز جابه‌جایی شبکه برق فشارقوی با ۶۰۰ متر تداخل در طول مسیر پروژه را از دیگر چالش‌های اجرایی عنوان کرد که با دقت و برنامه‌ریزی انجام شده است و افزود: جا دارد از تعامل و همکاری دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در رفع این مشکلات قدردانی کنم.

اسدی گفت: همه این چالش‌ها با همکاری و همدلی همه‌جانبه در نهایت به راه‌حلی مؤثر منجر شد و پروژه به مراحل پایانی خود رسید.

شهردار شیراز با بیان اینکه این زیرگذر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی شهرداری شیراز به‌وضوح در برقراری ارتباط میان محور شرقی–غربی شهر و بالعکس نقش ایفا خواهد کرد، عنوان کرد: بهبود شبکه ترافیکی، روان‌سازی تردد، تسهیل سفرهای درون‌شهری، سهولت در جابه‌جایی و کاهش زمان سفر برای شهروندان، کاهش ترافیک، کاستن از بار ترافیکی در مناطق پرتردد و تسهیل در تردد روزانه مردم از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

