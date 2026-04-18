به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالله گیتی منش افزود: برخی از شهروندان می‌خواهند از سهمیه کارت آزاد جایگاه‌ها استفاده کنند و، چون این کارت‌ها در همه جایگاه‌ها نیست، صف خودرو‌ها در جایگاه‌های دارای کارت آزاد طولانی می‌شود.

وی گفت: البته برخی از این خودرو‌ها در روز چند بار سوخت گیری می‌کنند و سوخت دریافتی را از باک خودرو تخلیه می‌کنند که این کار خلاف است و تلاش داریم با افزایش نظارت‌ها و ثبت پلاک خودرو‌ها با این متخلفان برخورد کنیم.

گیتی منش افزود: همچنین در روز‌های آینده کارت آزاد به چند جایگاه دیگر سطح شهر بندرعباس اضافه می‌شود تا دسترسی شهروندان به سوخت راحت‌تر شود و ازدحام در جایگاه‌ها کم شود.

وی گفت: هیچ کمبود در تامین سوخت وجود ندارد و مردم دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند که بخواهند سوخت را انبار و یا ذخیره کنند.

انتهای پیام/