پیگیری علت شلوغی جایگاههای سوخت در بندرعباس
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان گفت: بخشی از صفهای طولانی در جایگاههای سوخت، استفاده از ظرفیت کارت آزاد جایگاهها است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالله گیتی منش افزود: برخی از شهروندان میخواهند از سهمیه کارت آزاد جایگاهها استفاده کنند و، چون این کارتها در همه جایگاهها نیست، صف خودروها در جایگاههای دارای کارت آزاد طولانی میشود.
وی گفت: البته برخی از این خودروها در روز چند بار سوخت گیری میکنند و سوخت دریافتی را از باک خودرو تخلیه میکنند که این کار خلاف است و تلاش داریم با افزایش نظارتها و ثبت پلاک خودروها با این متخلفان برخورد کنیم.
گیتی منش افزود: همچنین در روزهای آینده کارت آزاد به چند جایگاه دیگر سطح شهر بندرعباس اضافه میشود تا دسترسی شهروندان به سوخت راحتتر شود و ازدحام در جایگاهها کم شود.
وی گفت: هیچ کمبود در تامین سوخت وجود ندارد و مردم دغدغهای در این زمینه نداشته باشند که بخواهند سوخت را انبار و یا ذخیره کنند.