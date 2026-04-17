مدیر فرودگاه اراک خبر داد:

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی 60 کیلوواتی در فرودگاه اراک

مدیر فرودگاه اراک گفت: نیروگاه خورشیدی 60 کیلوواتی فرودگاه اراک روز جمعه با حضور جمعی از مسئولان محلی بهره‌برداری شد. این پروژه که ظرفیت تولید 60 کیلووات برق را دارد، با رویکردی استراتژیک و در شرایطی بسیار حساس به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش ایلنا، محمد طاهری به تشریح جزئیات این خبر و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی فوق پرداخته و در این رابطه افزود: این پروژه با ظرفیت 60 کیلووات گامی بزرگ در جهت تحقق اهداف انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شود.

وی به مزایای بهره‌برداری از این پروژه نیروگاه خورشیدی اشاره کرده و ادامه داد: بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی 60 کیلوواتی فرودگاه اراک نه تنها یک دستاورد فنی برای این مجموعه است، بلکه نمادی از ایستادگی و تداوم توسعه در سخت‌ترین شرایط کشور به شمار می‌رود.

مدیر فرودگاه اراک اظهار داشت: با وجود اینکه در سخت‌ترین شرایط و در میانه وقوع جنگ رمضان، چالش‌های زیرساختی و امنیتی بسیاری پیش روی کشور قرار داشت، اما تیم‌های اجرایی ایجاد نیروگاه خورشیدی فرودگاه اراک با پشتکار فراوان، فعالیت‌های خود را تعطیل نکردند.

طاهری تصریح کرد: در حالی که چالش‌های ناشی از جنگ رمضان، مسیر توسعه پروژه‌های زیرساختی را با موانع بی‌شماری روبرو کرده است، فرودگاه اراک با ثبت یک موفقیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، موفق به راه‌اندازی و اتصال پنل‌های خورشیدی به شبکه سراسری برق شد.

