به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که یک سامانه بارشی همرفتی از روز یک‌شنبه ۳۰ فروردین وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت به ویژه مناطق غربی استان را فرا می‌گیرد.

هواشناسی اصفهان برای روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هفته پیش رو، رگبار باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد تگرگ، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و گردوخاک محلی و نوسانات دمایی پیش‌بینی کرده است.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، سامانه بارشی روز یک‌شنبه، مناطق غربی استان به ویژه شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهق، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و ارتفاعات شمالی را در برمی‌گیرد و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همه مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنه‌های کوهستانی، پدیده مه همراه با کاهش شعاع دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشداز داده و در ادامه به خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در سفرهای برون شهری توصیه کرده است.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی و فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.

