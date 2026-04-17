دستاورد زنبورداران بستک؛ تولید ۵۰ تن عسل کُنار و بهاره

دستاورد زنبورداران بستک؛ تولید ۵۰ تن عسل کُنار و بهاره
شهرستان بستک شاهد سالی پرباران و پررونق برای صنعت زنبورداری بوده است. با برداشت ۵۰ هزار کیلوگرم عسل مرغوب در دو مرحله از درختان کُنار و گیاهان بهاره، و افزایش قابل توجه تعداد کندوها، زنبورداران این منطقه سالی موفق را پشت سر گذاشتند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک اعلام کرد که میزان تولید عسل در شهرستان بستک طی دو مرحله برداشت عسل کُنار و عسل بهاره، به ۵۰ هزار کیلوگرم رسیده است. از این میزان، ۲۱ هزار کیلوگرم مربوط به عسل برداشت شده از درختان کُنار و ۲۹ هزار کیلوگرم نیز محصول عسل بهاره است که حاصل گرده‌افشانی گیاهان متنوع منطقه می‌باشد. این موفقیت حاصل تلاش و همت زنبورداران این شهرستان با استفاده از ۴ هزار کندوی فعال است.

سعدالله رحمانی گفت: عسل تولیدی از منطقه بستک، به ویژه عسل کنار، به دلیل عطر و طعم منحصر به فرد خود، طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. همچنین، عسل بهاره حاصل از بارندگی‌های خوب و گرده‌افشانی گیاهان بهاری، با کیفیت فوق‌العاده و رایحه‌ای دل‌انگیز، به سبد محصولات زنبورداران بستک افزوده شده است.

وی ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک، به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت تولید، بر فرآیند استقرار زنبورداران نظارت دقیق دارد. این نظارت‌ها با هدف رعایت اصول بهداشتی، فاصله‌گذاری مناسب کندوها و انتخاب محل‌هایی با پتانسیل بالا برای تغذیه زنبورها صورت می‌گیرد. 

رحمانی افزود: مناطق عمده‌ تولید عسل در بستک، شامل دشت‌های لاورمیستان، زنگارد، دهنگ و فتویه می‌باشند. این مناطق با فراهم آوردن مراتع طبیعی و غنی برای زنبورها، نقش کلیدی در تولید عسل با کیفیت ایفا می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک، بر اهمیت کوچ زنبورداران به این شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب و بارندگی‌های خوب تاکید کرد که این امر موجب شده است سال خوبی از نظر تولید عسل و تکثیر کندوها برای زنبورداران منطقه رقم بخورد.

