دستگیری متهمان تحت تعقیب در گنبدکاووس

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ ستاد «نادعلی صادقی» بیان داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام تحقیقات میدانی دقیق و گسترده موفق به شناسایی و دستگیری ۴۸ نفر از متهمان متواری و تحت تعقیب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: افراد دستگیر شده در این طرح پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قضائی و قانونی لازم به مراجع قضائی مربوطه تحویل داده شدند.

همچنین نادعلی صادقی" اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح ضربتی امنیت محله محور با هدف برخورد با رانندگان وسائط نقلیه مزاحم و متخلف در معابر عمومی شهرستان گنبدکاووس به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۲۶ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت که منجر به تخلف حادثه ساز، انجام حرکات نمایشی، تغییر در ساختار و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بودند توسط مأموران انتظامی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

