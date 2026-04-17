اجرای طرح «قرار آموزشی» در ناحیه سه شیراز با هدف تداوم آموزش در شرایط خاص

به گزارش ایلنا، در این طرح، معلمان و دبیران ناحیه سه شیراز با هماهنگی مدیران مدارس و جلب رضایت خانواده‌ها، کلاس‌های درس را از محیط مدرسه به مکان‌های امن‌تری همچون منازل معلمان، فضاهای کنترل‌شده محلی، حیاط‌ها و حتی پارکینگ ساختمان‌ها منتقل کردند.

این اقدام با مشارکت مدارس ناحیه سه و واحدهای آموزشی متعددی از جمله مدارس معارف ۶، شهید جواد نگهبان، سید حسین عباس‌پور ۱، امام محمدباقر(ع)، امام حسن عسکری ۲، شهیدان اتحادی ۲، مسیحا، برکت ۲، شهید ماهر، حنان، ابراهیم بوشهری ۱، شهدای شلمچه، دبستان قرآنی صداقت، ولی‌عصر ۲، متوسطه اول فروزان، مسلم قاسمیان، مبعث و شهید اصغر مرادی ۱ اجرا شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز، در ادامه برنامه‌های حمایتی و نظارتی، از چندین واحد آموزشی بازدید و روند برگزاری کلاس‌های مجازی را بررسی کرد.

شاپور آریان، ضمن گفت‌وگو با عوامل آموزشی، از تلاش آنان برای حفظ کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری قدردانی کرد.

آریان با تأکید بر اینکه هیچ شرایطی نباید مانع جریان یادگیری شود، نقش معلمان را در روزهای خاص و پراضطراب، بسیار اثرگذار دانست و افزود: توجه به وضعیت روحی دانش‌آموزان، ارتباط مستمر، ایجاد آرامش ذهنی و تقویت امید در کنار آموزش علمی از وظایف اصلی ارکان مدرسه است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه بر ضرورت هماهنگی گروه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی هدفمند، تولید محتوای کیفی و حضور فعال دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی تأکید کرد و گفت: آموزش مجازی نقش معلمان را کمرنگ نمی‌کند، بلکه مسئولیت آنان را پررنگ‌تر می‌سازد و مدرسه در خانه‌ها جریان دارد.

وی با بیان اینکه «در روزهای بی‌قرار، معلمان آرامش‌بخش‌ترین صدا هستند»، از همه مدیران و معلمان خواست با انسجام، روحیه و تعهد همیشگی، در کنار دانش‌آموزان بمانند.

انتهای پیام/