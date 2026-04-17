هشدار جهاد کشاورزی مازندران نسبت به گسترش بیماری زنگ زرد گندم در مزارع استان
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با صدور اطلاعیهای نسبت به شیوع بیماری زنگ زرد گندم هشدار داد و اعلام کرد که این بیماری در سالهای اپیدمی میتواند تا ۹۰ درصد خسارت به محصول وارد کند.
به گزارش ایلنا، نادریان، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به روند افزایشی مشاهده بیماری زنگ زرد در برخی مزارع گندم استان گفت: نشانههای این بیماری زودتر از سایر زنگها ظاهر شده و ابتدا به صورت لکههای کوچک و زرد رنگ در سطح برگ دیده میشود که بهتدریج به شکل نوارهایی مشخص در سطح بالایی برگ گسترش مییابند.
️وی افزود: شرایط اقلیمی شامل وجود شبنم، هوای خنک و ملایم با دمای بین ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۰ تا ۷۰ درصد، بهترین وضعیت را برای گسترش بیماری فراهم میکند. همچنین در صورتی که میانگین دما طی پنج روز متوالی بین ۸ تا ۱۵ درجه و حداقل دما بیش از ۷ درجه باشد و رطوبت ناشی از بارندگیهای پیدرپی به بیش از ۷۰ درصد برسد، احتمال بروز آلودگی در فاصله ۳ تا ۵ روز بسیار بالا خواهد بود.
️مدیریت حفظ نباتات استان، روشهای مؤثر مقابله با بیماری زنگ زرد را شامل کشت ارقام مقاوم، تنظیم تاریخ و تراکم کشت، مدیریت علفهای هرز، مصرف متعادل کودهای ازته و پتاسه و انجام حداقل یک نوبت سمپاشی در شرایط مساعد بیماری اعلام کرد.
️در این اطلاعیه تأکید شده است که برای حفاظت از ارقام حساس و نیمهحساس گندم، از جمله رقم آراز، به محض مشاهده نشانههای اولیه بیماری یا دریافت هشدار کارشناسان شبکه مراقبت، باید یک یا دو نوبت مبارزه شیمیایی انجام شود.
️براساس اعلام سازمان حفظ نباتات کشور، سموم توصیهشده برای کنترل زنگ زرد گندم شامل موارد زیر است:
• فولیکور (یک لیتر در هکتار)
• رکسدو (نیم لیتر در هکتار)
• آمیستار اکسترا (۰.۷۵ لیتر در هکتار)
• فالکن (۰.۶ لیتر در هکتار)
• اینوِوِر (۰.۵ لیتر در هکتار)
• آلتو (۰.۵ لیتر در هکتار)
️سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان از کشاورزان خواست پایش مستمر مزارع را جدی گرفته و در صورت مشاهده علائم مشکوک، با کارشناسان حفظ نباتات تماس گرفته و نسبت به انجام بهموقع عملیات سمپاشی اقدام کنند.