پیدا شدن 4 گمشده در ارتفاعات شهرستان میامی

به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان به اقدامات امدادی انجام شده در رابطه با این حادثه اشاره داشته و افزود: تیم امدادونجات شهرستان میامی با پشتیبانی پایگاه مرکزی این شهرستان پس از دریافت گزارش به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بعد از پیمایش 4 کیلومتر از مسیر کوهستان به حادثه‌دیدگان دسترسی پیدا کردند و 4 فرد حادثه‌دیده به منطقه‌ای امن منتقل شدند.

