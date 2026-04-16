معاون امدادونجات هلالاحمر استان سمنان خبر داد:
پیدا شدن 4 گمشده در ارتفاعات شهرستان میامی
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان به یافتن گمشدههای ارتفاعات میامی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 4 گمشده در ارتفاعات کوه پنجپشته دره انجیلو ازتوابع شهرستان میامی پیدا شدند.
به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان به اقدامات امدادی انجام شده در رابطه با این حادثه اشاره داشته و افزود: تیم امدادونجات شهرستان میامی با پشتیبانی پایگاه مرکزی این شهرستان پس از دریافت گزارش به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان سمنان بعد از پیمایش 4 کیلومتر از مسیر کوهستان به حادثهدیدگان دسترسی پیدا کردند و 4 فرد حادثهدیده به منطقهای امن منتقل شدند.