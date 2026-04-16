استاندار کرمانشاه :
زیرسازی راهآهن کرمانشاه - اسلامآباد غرب ۸۷ درصد پیشرفت دارد
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه زیرسازی راهآهن کرمانشاه ـ اسلامآباد غرب ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: ۳۰ کیلومتر از مسیر راهآهن کرمانشاه به اسلامآباد غرب آماده ریلگذاری است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، روز پنجشنبه ۲۷ فروردین، در حاشیه بازدید از مسیر راهآهن کرمانشاه ـ اسلامآباد غرب، این پروژه را به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران اربعین، طرحی راهبردی و دارای اهمیت ویژه برای دولت عنوان کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشرفت این پروژه، افزود: زیرسازی مسیر کرمانشاه تا اسلامآباد غرب در حال حاضر بیش از ۸۷ درصد پیشرفت دارد و عملیات ریلگذاری نیز رسماً آغاز شده و حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر آماده ریلگذاری است که امیدواریم با شتاب بیشتر به پیش برود.
به گفته استاندار کرمانشاه، این پروژه ١۱۰ کیلومتری هماکنون در شش جبهه شامل یک تونل، دو پل، دو عملیات خاکی و یک کارگاه ریل گذاری فعال است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه منابع مالی پروژه از محل مصوبات سفر رئیسجمهور تأمین و تزریق شده، اظهار کرد: در سفر سال گذشته هیات دولت شش همت اعتبار به این طرح به عنوان یکی از پروژههای کلیدی ریلی کشور اختصاص یافت.
وی افزود: هدفگذاری ما این است که پیمانکار بخش کرمانشاه تا اسلامآباد غرب راه آهن، در سال جاری این پروژه را به نقطه قابل بهرهبرداری برساند.
حبیبی همچنین از انجام رایزنیهای لازم در سطح ملی برای اتصال خط ریلی ایران به عراق خبر داد و گفت: دولت و وزارت امور خارجه مذاکراتی با کشور عراق داشتهاند تا عملیات اجرایی خط ریلی از سمت عراق نیز آغاز شود و پس از اتمام کار دو طرف، این مسیر راهبردی به بغداد متصل شود.
وی با تاکید بر اهمیت ملی و بینالمللی این کریدور افزود: این مسیر یکی از کریدورهای اصلی کشور است و بهرهبرداری از آن، بهویژه در ایام اربعین، نقش مهمی در تسهیل تردد زائران خواهد داشت.