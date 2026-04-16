به گزارش ایلنا، حسین ساجدی‌نیا در جریان بازدیدهای میدانی از مناطق آسیب‌دیده شهرستان خمین در جنگ رمضان، افزود: فرایند کارشناسی میزان خسارات در بخش‌های مختلف در سراسر کشور در حال انجام است و گزارش نهایی پس از تکمیل، به دولت ارائه خواهد شد.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: در جریان بازدیدهای انجام شده از مجموعه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی و زیرساختی که دچار آسیب شده‌اند، بررسی‌های دقیق انجام شد. تلاش می‌شود روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ با سرعت بیشتری پیش برود.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: از زمان آغاز جنگ رمضان، تیم‌های کارشناسی در استان‌ها فعال شدند. اولویت نخست، واحدهای مسکونی است و پس از آن خودروها، لوازم خانگی، واحدهای تجاری و اداری و در ادامه مراکز صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

ساجدی‌نیا به اقدامات انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: تاکنون بخش عمده‌ای از برآورد خسارات در حوزه مسکن شامل بازسازی، نوسازی و تعمیرات انجام شده و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شده است. عملیات بازسازی در بسیاری از نقاط کشور آغاز شده و هم‌اکنون ادامه دارد.

وی بیان داشت: در زمان مقتضی، اطلاع‌رسانی دقیق درباره حجم خسارات و تعداد واحدهای آسیب‌دیده انجام خواهد شد. دولت برای حمایت از مردم پای کار ایستاده است. اطمینان می‌دهیم که در کنار مردم می‌مانیم و بازسازی مناطق آسیب‌دیده با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

