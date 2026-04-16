رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

بروز بیشترین آسیب جنگ رمضان در شهرستان‌های 20 استان کشور

رییس سازمان مدیریت بحران کشور به خسارات جنگ اشاره کرده و گفت: شهرستا‌ن‌های 20 استان کشور در حملات جنایتکارانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی بیشترین آسیب را دیدند. در این راستا فرایند ارزیابی خسارات در این مناطق همچنان در حال تکمیل است.

به گزارش ایلنا، حسین ساجدی‌نیا در جریان بازدیدهای میدانی از مناطق آسیب‌دیده شهرستان خمین در جنگ رمضان، افزود: فرایند کارشناسی میزان خسارات در بخش‌های مختلف در سراسر کشور در حال انجام است و گزارش نهایی پس از تکمیل، به دولت ارائه خواهد شد.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: در جریان بازدیدهای انجام شده از مجموعه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی و زیرساختی که دچار آسیب شده‌اند، بررسی‌های دقیق انجام شد. تلاش می‌شود روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ با سرعت بیشتری پیش برود.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: از زمان آغاز جنگ رمضان، تیم‌های کارشناسی در استان‌ها فعال شدند. اولویت نخست، واحدهای مسکونی است و پس از آن خودروها، لوازم خانگی، واحدهای تجاری و اداری و در ادامه مراکز صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

ساجدی‌نیا به اقدامات انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: تاکنون بخش عمده‌ای از برآورد خسارات در حوزه مسکن شامل بازسازی، نوسازی و تعمیرات انجام شده و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شده است. عملیات بازسازی در بسیاری از نقاط کشور آغاز شده و هم‌اکنون ادامه دارد.

وی بیان داشت: در زمان مقتضی، اطلاع‌رسانی دقیق درباره حجم خسارات و تعداد واحدهای آسیب‌دیده انجام خواهد شد. دولت برای حمایت از مردم پای کار ایستاده است. اطمینان می‌دهیم که در کنار مردم می‌مانیم و بازسازی مناطق آسیب‌دیده با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

