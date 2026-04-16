مدیر کانونهای خدمات رضوی استان خبر داد:
تدارک 47 عنوان برنامه در دهه کرامت استان مرکزی
مدیر کانونهای خدمات رضوی استان مرکزی گفت: 47 عنوان برنامه از 30 فروردین ماه میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) تا 9 اردیبهشت ماه میلاد امام رضا (ع) موسوم به دهه کرامت در این استان تدارک دیده شده است. این دوره 10 روزه فرصتی است تا برنامههای فرهنگی و اجتماعی متنوعی در سراسر کشور برگزار شود.
به گزارش ایلنا، محمد بخشی در نشست با خبرنگاران استان مرکزی به مناسبت آغاز دهه کرامت، افزود: 8 عنوان از این برنامهها شامل گرامیداشت شهدای دانشآموز میناب، قرائت زیارت عاشورا، برافراشتن پرچم، قرائت صلوات خاصه، غبار روبی مزار شهدا، سرکشی از خانواده شهدا و حضور در نماز جمعه پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: شبکه کانونهای خدمت رضوی از سال 1395 با هدف ساماندهی نیروهای داوطلب مردمی و با طرح اولیه شهید آیتالله رئیسی در آستان قدس رضوی شکل گرفته است. این شبکه پس از استقرار در سطح استانها، تاکنون خدمات ارزندهای در عرصههای فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور ارائه کرده است.
مدیر کانونهای خدمات رضوی استان مرکزی اظهار داشت: شبکه کانونهای خدمت رضوی یک شبکه مردمی پویا است و به صورت مداوم در حال جذب نیروهای علاقهمند به خدمت در این حوزه است. در حال حاضر از مجموع 3444 نفر فعال در استان، 2857 نفر خادمیار رضوی و 587 نفر یاور رضوی هستند.
بخشی به روند جذب و فعالیت یاوران رضوی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: یاوران رضوی در بدو ورود به این مجموعه، پس از گذراندن دورهای 6 ماهه و ثبت فعالیتهای خود در سامانه خادمیار، به صورت خودکار به خادمیاران رضوی تبدیل شده و بر این اساس امکان انتخاب کشیک حرم را پیدا میکنند.
وی به اقداماتی که در راستای خدمترسانی خادمیاران رضوی اجرایی میشود اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: خادمیاران رضوی پس از تشرف به حرم مطهر رضوی، لباس خدمت در این بارگاه را دریافت کرده و در عرصههای دارالضیافه و سایر بخشهای حرم به امر خدمترسانی مشغول میشوند.
مدیر کانونهای خدمات رضوی استان مرکزی به فعالیت بانوان در این شبکه نیز اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: بانوان نیز میتوانند بعد از گذراندن مراحل مورد نیاز به عنوان خادمیاران رضوی فعالیت کرده و در کانونهای تخصصی مانند رسانه و روابطعمومی، مسئولیت خدمت در حرم را بر عهده بگیرند.
بخشی به فعالیت 257 کانون خدمت رضوی در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: کانونهای خدمت رضوی در این استان شامل کانونهای عمومی در مناطق شهری و روستایی و کانونهای تخصصی در حوزههای سلامت، تعلیم و تربیت و خدمات اجتماعی هستند که خدمترسانی میکنند.
وی اضافه کرد: هدف اصلی کانونهای محلی ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی در محلات، شناسایی و حمایت از نیازمندان است. کانونهای تخصصی نیز با بهرهگیری از ظرفیت متخصصان در حوزههای پزشکی، درمانی، آموزشی و حمایتی، به اقشار محروم و نیازمند جامعه خدمات متعددی را ارائه میدهند.