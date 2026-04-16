باد شدید و باران از شنبه خوزستان را فرا میگیرد
طبق اعلام هواشناسی خوزستان و براساس آخرین نقشههای پیشیابی، این استان از اواسط روز شنبه تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد و وقوع رگبار و وزش بادهای شدید در اغلب مناطق محتمل است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام سازمان هواشناسی، تا اواسط روز شنبه جوی پایدار همراه با روند افزایشی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
تا اواخر وقت امروز سرعت وزش باد در بخشهای غربی، جنوب غربی و مرکزی در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک محلی و موقت در این نواحی دور از انتظار نیست.
از اواسط روز شنبه سامانه بارشی وارد استان میشود و تا روز چهارشنبه، بهویژه روز سهشنبه، هفتهی آینده، سبب رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای خواهد شد.
همچنین شمال خلیج فارس نیز امروز مواج است و از اواخر شنبه تا اواسط هفته آینده همچنان مواج خواهد بود و احتمال رگبار و رعدوبرق در آن وجود دارد.