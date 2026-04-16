رئیس پلیس راه لرستان:
توقف بدون علائم هشداردهنده تریلی و بیتوجهی راننده سمند، حادثهسازِ جاده پلدختر – اندیمشک شد
رئیس پلیس راه لرستان، از وقوع تصادف بامدادی بین چهار دستگاه خودرو در جاده پلدختر – اندیمشک خبر داد؛ حادثهای که بهدلیل توقف بدون نصب علائم هشداردهنده یک تریلی دچار نقص فنی و همچنین عدم توجه به جلو توسط راننده سمند رخ داد و متأسفانه به مرگ راننده تریلی و مجروحیت سه نفر انجامید.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "شهرام شادابی چگنی امروز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: سحرگاه امروز و در حدفاصل کیلومتر ۴۵ جاده پلدختر به اندیمشک، تصادفی زنجیرهای میان چهار دستگاه خودرو شامل یک دستگاه سواری سمند، پژو ۴۰۵، یک تریلی و یک کامیون ایسوزو رخ داد.
وی افزود: با اعلام حادثه، بلافاصله عوامل پلیس راه و تیمهای امدادی در محل حاضر اما متأسفانه راننده تریلی که به دلیل نقص فنی خودرو در حالت پیاده کنار تریلی قرار داشت، در این حادثه جان خود را از دست داد. همچنین سه نفر دیگر شامل راننده سمند و دو سرنشین پژو ۴۰۵ مجروح شدند که توسط تیم های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس پلیس راه لرستان با تشریح علت حادثه افزود: نتیجه بررسی کارشناسان نشان میدهد که سه تخلف همزمان در وقوع این سانحه نقش داشته است:عدم توجه به جلو توسط راننده سمند که موجب برخورد اولیه با تریلی و سپس عابر (راننده تریلی) شد ،توقف تریلی روی سطح سوارهرو بدون نصب هیچگونه علائم هشداردهنده با وجود نقص فنی و تجاوز به چپ خودروی سمندکه باعث برخورد با ایسوزو و پژو ۴۰۵ شد
سرهنگ شادابی چگنی با هشدار نسبت به خطرات توقف بدون علائم ایمنی افزود: راننده تریلی به دلیل نقص فنی ناچار به توقف شده بود، اما هیچ تجهیزات هشداردهنده مانند مثلثهای بازتابی یا چراغ خطر در مسیر قرار نداده بود؛ همین موضوع عاملی شد که نهتنها خود او را قربانی کرد بلکه موجب حادثهای چندجانبه شد. این اتفاق یادآور آن است که نصب علائم هشداردهنده در مواقع توقف اضطراری، یک توصیه نیست؛ یک ضرورت حیاتی است.
وی همچنین از رانندگان خواست همواره فاصله ایمنی را رعایت کرده و با تمرکز کامل به رانندگی بپردازند، زیرا چند ثانیه عدم توجه میتواند جان یک یا چند نفر را بگیرد.
رئیس پلیس راه لرستان تأکید کرد: رانندگان باید بدانند که رعایت اصول سادهای مثل توجه به جلو، نصب علائم در توقفهای اضطراری و پرهیز از تجاوز به چپ، میتواند از وقوع بسیاری از سوانح مرگبار جلوگیری کند. این حادثه نمونه روشن از پیامدهای بیتوجهی به همین قوانین ساده است.