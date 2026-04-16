102 هزار واحد مسکونی کشور در جنگ رمضان آسیب دید

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه مشترک شورای مدیران این نهاد در استان با حضور حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی، اصغر گونجی مدیرکل و حجه الاسلام رمضانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه هم اکنون برگزار شد.

در این نشست نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی در بنیاد مسکن با تشریح وقایع اخیر در جنگ رمضان گفت: دشمن با تهاجم گسترده در صدد ایجاد هرج و مرج و براندازی و در مراحل بعد تجزیه کشور بود که خوشبختانه توفیقی در این امر نداشت که این مهم مرهون خون پاک رهبر شهیدمان و شهدای جنگ رمضان بود که ثمره آن حضور مردم در صحنه و ایجاد خودباوری بالایی در مردم شد.

وی با تأکید بر خوی وحشیگری دشمن اضافه کرد: آنها در جنگ تمام قواعد بین المللی جنگ و اخلاقی را زیر پا گذاشتند به نحوی که آسیب به 102 هزار واحد مسکونی، مراکز علمی، ورزشی و پل ها در کشور نشانگر آن است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به تصورات باطل دشمن گفت: آنها فکر می‌کردند، ایران مدل کشورهایی نظیر ونزوئلا، عراق است ولی کشور ما اینگونه نبود و در طول 40 روز اجازه ندادیم هیچکدام از اهدافش محقق شود. چرا که بنا بر فرمایش رهبری ایران در تمامی عرصه ها عمیق و ریشه‌دار است.

در این نشست اصغر گونجی، مدیرکل با ارائه گزارش جامعی از وضعیت عملکرد این نهاد در استان قزوین گفت: تمام سعی ما در جلب رضایت مردم، محرومان و به ویژه تکمیل سریع بازسازی واحدهای اسیب دیده در استان در جنگ اخیر است.

