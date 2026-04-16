رشد ۱۰ درصدی صدور بارنامه و جابجایی بیش از ۹۰۱ هزار تن کالا در فارس
رئیس اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس با اشاره به پویایی بخش حمل و نقل استان، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۸ هزار فقره بارنامه در استان فارس صادر و بیش از ۹۰۱ هزار تن کالا جابهجا شده است.
به گزارش ایلنا، سلمان رئیسی از رشد شاخصهای حملونقل کالا در استان خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۶۸ هزار و ۸۹۹ فقره بارنامه در استان فارس صادر شده که بر اساس این آمار، فارس رتبه سوم کشور از نظر تعداد صدور بارنامه را کسب کرده است.
رییس اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس افزود: تعداد بارنامههای صادر شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته که بیانگر روند رو به رشد فعالیت ناوگان حملونقل جادهای در بخش جابهجایی کالا در استان است.
رئیسی همچنین با اشاره به میزان جابهجایی کالا توسط ناوگان حملونقل جادهای استان تصریح کرد: در این بازه زمانی ۹۰۱ هزار و ۴۵۵ تن کالا توسط ناوگان حملونقل جادهای استان فارس جابهجا شده که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته و نشاندهنده پویایی و نقش مؤثر صنعت حملونقل جادهای در حوزه جابهجایی کالا در استان فارس است.