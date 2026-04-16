استاندار فارس تأکید کرد؛
تسریع در فعالسازی منطقه ویژه اقتصادی لارستان/ نباید سرمایهگذار در پیچوخمهای اداری گرفتار شود
استاندار فارس جذب سرمایههای ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیجفارس را فرصتی طلایی برای توسعه جنوب استان برشمرد و خواستار تسهیل فرآیندها برای حضور فعال بخش خصوصی شد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست بررسی چالشهای منطقه ویژه اقتصادی لارستان، نخستین مأموریت مدیریت این مجموعه را تدوین جدول زمانبندی دقیق دانست و تأکید کرد: فرآیند استعلامات باید ظرف یک ماه و تصویب فرمهای دبیرخانه در شورایعالی مناطق آزاد حداکثر ظرف دو ماه نهایی شود تا با رصد مداوم، از تکرار تجربههای تلخ گذشته و اتلاف زمان جلوگیری شود.
استاندار فارس با اشاره به پیشینه این منطقه که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری(قدس سره) به لارستان است، از بوروکراسی فرسایشی ۱۸ سالهای که مانع پیشرفت طرح شده، انتقاد و تصریح کرد: فلسفه وجودی مناطق ویژه، انعطاف در قوانین و سرعتبخشی به سرمایهگذاری است؛ بنابراین نباید اجازه داد سرمایهگذار در پیچوخمهای اداری گرفتار شود.
وی همچنین تعیین تکلیف زمین را اولویت نخست اجرایی برشمرد و دستور داد فردی به صورت اختصاصی مأمور پیگیری استعلامات در مرکز باشد تا زنجیره اقدامات بعدی معطل نماند.
استاندار فارس در بخش دیگری از این نشست، با نگاهی به تحولات ژئوپلیتیک منطقه و شرایط جاری در حوزه خلیجفارس، بازگشت سرمایهگذاران ایرانی مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس را یک «فرصت طلایی» توصیف کرد و افزود: بسیاری از ایرانیان متمکن و متشرع در جنوب خلیجفارس تمایلی به انتقال سرمایه خود به اروپا ندارند و لارستان و لامرد باید برای میزبانی از این سرمایهها پیشقدم شوند.
امیری بر لزوم تعریف بستههای سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی «بدون نام» برای جذب سریع این منابع تأکید کرد و یادآور شد: پیشبینی موج بازگشت سرمایهها به وطن، نیازمند برنامهریزی هوشمندانه در جنوب استان است تا از خروج این ظرفیتهای عظیم اقتصادی از کشور جلوگیری شود.
در این نشست که با حضور مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سعید مصفا، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، احمدعلی افکاری، مدیرعامل منطقه ویژه لارستان و اعضای هیئتمدیره شامل آقایان افشار، زندوی و طاهریفرد برگزار شد، گزارشی از روند ابلاغ قانون این منطقه به حضور مدیر ارشد استان ارائه و همچنین اعلام شد که مستندات مربوط به تغییر کاربری زمین و مصوبات کارگروه زیربنایی که در فروردین ۱۴۰۳ نهایی شده، جهت طی مراحل نهایی به دبیرخانه شورایعالی ارسال شده است.