سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با ایلنا؛
محاصره دریایی آمریکا نقض آتشبس است/ امیدی به مذاکره با آمریکا وجود ندارد/ باید نتایج میدانی با دیپلماسی تثبیت شود
طرح موضوعات ایجادکننده ناامیدی باید متوقف شود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح تحولات اخیر منطقه، گفت: دشمن با چهار هدف اصلی شامل از بین بردن توان موشکی ایران، نابودی صنعت هستهای، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور وارد درگیری شد؛ این ۴ هدف در همان ۳ تا ۴ هفته نخست ناکام ماند و طرف مقابل به این نتیجه رسید که قادر به تحقق هیچیک از آنها نیست.
سید اسماعیل حسینی در گفت و گو با ایلنا افزود: در جنگ دریایی نیز شکست خوردهاند و ناوها و ناوشکنهای آنها به مناطقی عقبنشینی کردهاند که در تیررس موشکهای ایران نباشند. اکنون تنها ابزار باقیمانده برای آنها فشار بر مردم و تلاش برای شکستن تابآوری ملت است.
به اعتقاد حسینی؛ هدف موقت آمریکا پس از ناکامی در اهداف اولیه، تلاش برای باز کردن تنگه هرمز شد؛ چراکه برای همه تحلیلگران جهان مشخص است که حاکمیت بر تنگه هرمز تعیینکننده پیروز نهایی جنگ است. آمریکا هر دستاوردی را ادعا کند، مادامی که نتواند تنگه هرمز را باز کند، پیروزی محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه طرف مقابل برای ایجاد ترس و رعب در جامعه از روشهای مختلفی چون طرح موضوع آتشبس و مذاکره برای ایجاد اختلاف میان اقشار مختلف مردم، یا تهدید زیرساختهای انرژی استفاده میکند، گفت: این در حالی است که مردم طی ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته در میدانها و محلات حضور داشتهاند و با وجود انتقادات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، پای کار کشور و نظام هستند.
هدف اصلی دشمن شکستن مقاومت مردم است
نماینده شیراز و زرقان در مجلس تأکید کرد: هدف اصلی دشمن شکستن مقاومت مردم است و اقدامات اخیر آنان نیز در همین راستا ارزیابی میشود؛ در چنین شرایطی، نیازمند تصمیمگیری عقلانی هستیم. مردم باید مطالبات خود را که از نظر آنان مطالبات حق است مانند نابودی اسرائیل، خروج آمریکا از منطقه، گرفتن غرامت، خونخواهی رهبر شهید انقلاب و غنیسازی در داخل کشور مطرح کنند، اما در عین حال باید به تصمیمات ساختارهای رسمی کشور احترام گذاشته و از آنها حمایت کنند تا دشمن نتواند تفرقه ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حوزه انرژی گفت: مردمی که در این مدت پای کار بودهاند باید مصرف انرژی را همچنان بهصورت بهینه ادامه دهند؛ اگر دشمن به زیرساختهای ما حمله میکرد، پاسخ نیروهای مسلح ایران برای زیرساختهای انرژی آنها ویرانگر میبود. در هر جنگی، مردم باید با صرفهجویی و رعایت مصرف بهینه همراهی کنند.
به گفته حسینی؛ هر موضوعی که احتمال ایجاد دوگانگی یا تخلیه نیرو را داشته باشد باید کنار گذاشته شود و تاکید کرد: هر مسئلهای که امکان ایجاد ناامیدی یا تضعیف مقاومت مردم را داشته باشد، حتی اگر موضوعی به حق باشد، نباید در زمان نامناسب مطرح شود.
دشمن در جایی که قصد آغاز عملیات نظامی داشت ناکام ماند
وی با بیان اینکه یکی از تحقیرهای تاریخی آمریکا در تنگه هرمز و نمونه دیگر در دشت اصفهان رقم خورد، خاطرنشان کرد: دشمن در جایی که قصد آغاز عملیات نظامی داشت ناکام ماند؛ همچنین تصور کرده بودند مردم علیه نظام به خیابان خواهند آمد، در حالی که اقشار مختلف در حمایت از نظام حضور یافتند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: آمریکا طی دههها پایگاههای مختلفی در اطراف ایران ایجاد کرده بود، اما طی حدود یک ماه اخیر بسیاری از این پایگاهها از کار افتاده یا غیرعملیاتی شده است. با وجود سلطه رسانهای آمریکا، این شکستها کمتر به جهان مخابره میشود، در حالی که هر یک از آنها برای تضعیف یک امپراتوری کافی است.
حسینی افزود: کارشناسان نظامی، امنیتی و سیاسی نشانههای شکست آمریکا را در حوزههای مختلف تأیید میکنند. در چنین فضایی، لازم است مردم، مسئولان و فرماندهان با انسجام کامل در میدان و عرصه مدیریتی عمل کنند.
وی در مورد محاصره دریایی اخیر اظهار کرد: این اقدام آمریکا در شرایط آتشبس دو هفتهای صادرات، نقض آتشبس و نوعی اعلان جنگ است. این اقدام، مشروعیت داخلی و بینالمللی لازم را برای پاسخ دفاعی نیروهای مسلح ایران فراهم میکند. ممکن است اهداف جدیدی نیز در پاسخ مشروع ایران تعریف شود. این روند میتواند افول قدرت آمریکا را تشدید کند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش درباره مذاکرات گفت: طرف مقابل جنایتکار است و هدفی جز تسلیم ملت ایران ندارد. طرح موضوع آتشبس و مذاکره تنها با هدف وقتکشی، بازیابی مشروعیت و تجدید قواست. خطوط قرمز ما برای آنها قابل پذیرش نیست. همین که امروز آنان بهدنبال مذاکره و آتشبس هستند، نشانه شکست آنان در میدان است.
تیم مذاکرهکننده کشور زیر بار شروط آمریکا نرفته است
وی با بیان اینکه به آمریکا اعتماد نداریم و خوشبین نیستیم، اما معتقدیم در شرایط دست برتر میدانی، دیپلماسی باید نتایج میدان را تثبیت کند، یادآور شد: طرف مقابل با وجود شکست، بهدلیل تکبر حاضر به پذیرش شروط ایران نیست؛ تیم مذاکرهکننده کشور نیز از حقوق ملت دفاع کرده و زیر بار شروط آمریکا نرفته است. آنها مواردی را که آمریکا در میدان نتوانسته بود به دست آورد، میخواستند در میز مذاکره بگیرند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: هرچند آمریکا مبنای مذاکرات پیشنهادی ایران را پذیرفته بود، اما در همان روز نخست از موضع خود عقبنشینی کرد؛ دشمن عهدشکن است و این موضوع روشن است.
حسینی تصریح کرد: امیدی به مذاکره با آمریکا وجود ندارد، اما زمانی که در موضع قدرت هستیم، باید نتایج میدانی با دیپلماسی تثبیت شود. میدان، مردم و دیپلماسی سه ضلع یک حرکت واحد هستند که باید همافزا و هماهنگ پیش بروند.