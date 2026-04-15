۷۰ درصد مجروحان کرمانشاه در جنگ تحمیلی سوم غیرنظامی بودند

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه مسعود قلعه سفیدی امروز در جمع خبرنگاران گفت : در این جنگ ۴۴ مرکز بهداشت و درمان که شامل بیمارستان ها و خانه های بهداشت است و همچنین ۹ پایگاه اورژانس آسیب دیدند.

وی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی سوم پنج آمبولانس هم آسیب دید افزود: به دلیل ارائه خدمات درمانی و ضرورت آن، این آمبولانس ها در کمترین زمان ممکن جایگزین و خدمات لازم را به آسیب دیدگان ارائه دادند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در این مدت یک بیمارستان تخلیه و ۲ مرکز آموزشی هم آسیب دید گفت: در این مدت ۳۱۴ عمل جراحی انجام شده و از تعداد کل مجروحان هم ۲ هزار و ۱۴۱ نفر خدمات درمانی را دریافت و ترخیص شدند.

قلعه سفیدی تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال را ۱۳۵ نفر عنوان کرد و افزود: در این جنگ ۱۶ خانم، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی همچنین از مصدوم شدن ۱۰۶ نفر از کادر سلامت استان در جنگ رمضان خبر داد.

