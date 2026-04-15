تبلیغات زودهنگام از تخلفات انتخاباتی است/ داوطلبان اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش ایلنا، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران و رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران در راستای تبلیغات زودهنگام انتخاباتی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: براساس ماده ۸۴ و ماده ۹۴ قانون انتخابات و بند ۵ ماده ۹۰‌ آئین‌نامه هرگونه تبلیغات نامزدها تا زمان آغاز رسمی تبلیغات که از سوم تا نهم اردیبهشت تعیین گردیده، تخلف و غیرمجاز می‌باشد.

سوادکوهی در ادامه خاطرنشان کرد: برگزارکنندگان انتخابات به دنبال فراهم آوردن یک انتخابات سالم و بدون حاشیه بوده و شرایط را برای همه‌ی کاندیداها در شهر و روستا یک‌سو و یکسان فراهم می‌نماید.

رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران همچنین گفت: هرگونه انتشار تصاویر نامزدها با اعلام کد انتخاباتی در رسانه‌های حقیقی و مجازی، جزء مصادیق تخلفات تبلیغاتی است و نیک است که داوطلبان به اخلاق انتخاباتی احترام بگذارند.

تأکید معاون سیاسی استانداری مازندران برخورد قاطع بر اجرای تخلفات انتخاباتی بوده و تصریح نمود: تشکیل ستاد و راه‌‌اندازی دفاتر در انزار عمومی ممنوع بوده با هرگونه‌ مشاهده تبلیغات از مصادیق تخلفات تبلیغاتی برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران فعالیت تبلیغات انتخاباتی را از مورخ سوم اردیبهشت تا مورخ ۹ اردیبهشت اعلام کرد.

سوادکوهی در پایان گفت: در راستای برپایی هرچه باشکوه‌تر انتخابات ضمن پرهیز از هرگونه نگاه شخصی، بخشی، حزبی، همه باهم‌افزایی در تحقق اقدامات تاثیرگذار در مشارکت مردم کوشا باشیم.

