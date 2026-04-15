صدور ساخت 324 نیروگاه خورشیدی روی بام منازل مسکونی نوساز در اراک

به گزارش ایلنا، حسین زندیه‌وکیلی افزود: سطح اشغال هر واحد برای این نیروگاه‌ها، به صورت میانگین برای ساختمان‌های 4 طبقه و پیلوت 40 مترمربع است. مجموع سطح تشویقی اعطایی شهرداری به مالکان این واحدها 18 هزار و 240 مترمربع است. با ساخت این نیروگاه‌ها، زمینه تولید 2568 کیلووات برق در اراک فراهم شده است.

وی ادامه داد: این اقدام گامی مؤثر در راستای کاهش بار شبکه برق سراسری و استفاده از انرژی پاک محسوب می‌شود. استقبال شهروندان شهر اراک نشان‌دهنده تأثیر مثبت مشوق‌های در نظر گرفته شده توسط مدیریت شهری است. امید می‌رود در سال جاری نیز شاهد افزایش چشمگیر شمار این نیروگاه‌های بامی در این شهر باشیم.

