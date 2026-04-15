معاون شهرداری اراک خبر داد:
صدور ساخت 324 نیروگاه خورشیدی روی بام منازل مسکونی نوساز در اراک
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اراک به موضوع ساخت نیروگاههای خورشیدی بر روی بامها اشاره کرده و در این خصوص گفت: سال گذشته پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 در خصوص ضوابط تشویقی، 324 پرونده نیروگاه خورشیدی بر روی بام منازل مسکونی نوساز در این شهر تشکیل و مجوز ساخت برای آنها صادر شد.
به گزارش ایلنا، حسین زندیهوکیلی افزود: سطح اشغال هر واحد برای این نیروگاهها، به صورت میانگین برای ساختمانهای 4 طبقه و پیلوت 40 مترمربع است. مجموع سطح تشویقی اعطایی شهرداری به مالکان این واحدها 18 هزار و 240 مترمربع است. با ساخت این نیروگاهها، زمینه تولید 2568 کیلووات برق در اراک فراهم شده است.
وی ادامه داد: این اقدام گامی مؤثر در راستای کاهش بار شبکه برق سراسری و استفاده از انرژی پاک محسوب میشود. استقبال شهروندان شهر اراک نشاندهنده تأثیر مثبت مشوقهای در نظر گرفته شده توسط مدیریت شهری است. امید میرود در سال جاری نیز شاهد افزایش چشمگیر شمار این نیروگاههای بامی در این شهر باشیم.