بوی خوش برداشت بهارِ نارنج در فارس از راه رسید

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت اقتصادی‌ترین و معطرترین محصول بهاری جنوب کشور خبر داد و گفت: امسال در مجموع ۱۳۵۹ هکتار از باغ‌های استان و فضای سبز شهرهایی مانند شیراز زیر پوشش برداشت بهار نارنج قرار دارد.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی اظهار کرد: عملیات برداشت بهار نارنج از ابتدای فروردین ماه آغاز شده است و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

به گفته این مقام مسئول؛ از این میزان سطح حدود ۴۰۰ هکتار آن باغ‌های تجاری و مابقی باغ‌های گردشگری، سیاحتی و فضاهای سبز شهری هستند.

زمانی‌فرد با اشاره به پیش‌بینی تولید ۸۲۰ تن بهار نارنج تازه در سال جاری افزود: قدمت کشت درخت نارنج در فارس به ۵۰۰ سال می‌رسد.

وی افزود: فارس همچنان رتبه نخست تولید نارنج در کشور را در اختیار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: بیشترین سطح زیرکشت در شهرستان‌های جهرم، خفر، کازرون و شیراز قرار دارد.

زمانی فرد عنوان کرد: این محصول پس از برداشت در تولید انواع عرقیات، مربا و نیز به صورت بهار نارنج خشک در بازار داخلی عرضه شده و در برخی سال‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

وی توضیح داد: وجود کیسه‌های ترشحی معطر در سلول‌های کاسبرگ گل نارنج سبب شده کیفیت و عطر بهار نارنج فارس در کشور بی‌رقیب باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: با تاکید بر اینکه درختان نارنج «میراث ارزشمند» فارس و شیراز هستند، توصیه کرد برداشت تنها با دست و بدون وارد کردن آسیب به شاخساره‌ها انجام شود تا اصالت و سلامت این سرمایه طبیعی حفظ گردد.

