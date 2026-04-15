افزایش ۴۴ درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس شهری در زنجان
سرپرست سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری زنجان اظهار داشت: افزایش جدید کرایه تاکسی در زنجان از اول اردیبهشت اعمال میشود و جزئیات مصوبه رسمی نرخهای ۱۴۰۵ بهطور کامل در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، احمد تقیلو در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به رشد نرخها گفت: کرایه تاکسی در زنجان بهطور میانگین حدود ۴۴ درصد افزایش یافته و اگرچه در ناوگان ملکی افزایش اندک بوده، اما در بخش تاکسی بهدلیل فشار هزینههای نگهداری و استهلاک ناچار به اصلاح جدی نرخها شدهاند.
سرپرست حملونقل بار و مسافر شهرداری زنجان افزود: کرایه ۵ هزار تومانی در هیچکجای کشور پاسخگوی هزینهها نیست و حتی هزینه یکبار باز و بسته شدن درِ خودرو را هم جبران نمیکند, بهگونهای که مسیری که پیشتر ۵ هزار تومان بود، مطابق تعرفه جدید به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به پیامدهای عدم افزایش کرایه ها در سالهای گذشته گفت: عقبماندگی در بهروزرسانی نرخها باعث کاهش انگیزه فعالیت و فرسودگی ناوگان شده و بخشی از تاکسیها در آستانه خروج از چرخه خدمت قرار گرفتهاند.
تقیلو درباره درآمد رانندگان نیز گفت: تاکسیهای فعال در سال گذشته بهطور میانگین حدود ۱۵ میلیون تومان درآمد ناخالص داشتهاند که پس از کسر هزینههای سوخت، تعمیرات و نگهداری رقم قابلتوجهی باقی نمیماند.
وی در ادامه به نرخهای مصوب کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: کرایه پایه یک مسیر ۱۰ هزار تومان، دو مسیر ۲۰ هزار تومان، سه مسیر ۳۰ هزار تومان و چهار مسیر متناسب با مسافت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین کرایه تاکسی ون سبز ۲۰ هزار تومان و کرایه تاکسیهای بیسیم از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ شب ۶۰ هزار تومان و از ۱۱ شب تا ۶ صبح ۷۰ هزار تومان است.
سرپرست حملونقل بار و مسافر شهرداری زنجان افزود: هر دقیقه توقف اضافی بیش از ۲۰دقیقه در تاکسیهای بیسیم و تلفنی ۴هزار تومان محاسبه میشود.
به گفته وی مسیر با نخستین مسافر تعیین میشود، ظرفیت مجاز خودرو چهار نفر است و نصب کارتخوان و برچسب نرخ کرایه برای همه تاکسیها الزامی است. شمارههای 137، 337120092 و 3371091 نیز برای ثبت شکایات و پیشنهادات فعال است.
تقیلو درباره نرخ اتوبوس و مینیبوس درونشهری ۱۴۰۵ نیز گفت: کرایه خط ویژه پایانه ارتش ـ پایانه آزادی ۳۵۰۰ تومان تعیین شده و مسیرهای منتهی به پایانه ارتش از جمله شهرک اندیشه، الهیه و مهرانه بر اساس مسافت تا سقف ۱۰ هزار تومان محاسبه میشود. مسیرهای منتهی به پایانه آزادی، پونک، امیرکبیر، نارون و اندیشه برای اتوبوس ۷ هزار تومان و برای مینیبوس و ون ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
وی تصریح کرد: همچنین کرایه مسیرهای منتهی به پایانه زینبیه، اسلامآباد، کوی فرهنگ، الهیه یک، شهرآرا و ثمین ۷ هزار تومان و خطوط سریعالسیر شمال و جنوب ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود خطوط حومه شامل سایان، دیزجآباد، بهشت زهرا، دلجویی، کارمندان، کوی قائم، نصر، آزادگان، شهرک غرب و بیسیم نیز با نرخ ۱۰ هزار تومان فعالیت میکنند. شمارههای 133 و 3336370 و سامانه ۱۱۱ برای دریافت گزارشهای مردمی فعال است و پرداخت کرایه در ناوگان اتوبوسرانی صرفاً بهصورت کارتی انجام میشود.
سرپرست حملونقل بار و مسافر شهرداری زنجان هدف اصلی این اصلاحات را حفظ پایداری ناوگان حملونقل عمومی، استمرار خدمات ایمن و حمایت از رانندگان عنوان کرد و گفت: همه جزئیات مصوبه برای شفافسازی منتشر شده است.