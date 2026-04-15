کوهنورد مصدوم در ارتفاعات سنبله زنجان نجات یافت

به گزارش ایلنا، ابراهیم خسروشاهی اظهار کرد: این کوهنورد که یک آقای ۳۴ ساله بود، عصر روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین دچار حادثه شد و در پی اعلام این حادثه به مرکز مدیریت حوادث بلافاصله نیروهای کد زمینی فعال در اورژانس هوایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر، تکنسین‌های اعزامی پس از پیاده‌روی مسافت طولانی مصدوم را با علائم شکستگی استخوان درشت‌نی ساق پای چپ که بدون بیماری زمینه‌ای بود، با کمک مردم به پایین کوه منتقل کردند.

خسروشاهی خاطرنشان کرد: همکاران اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه پیش بیمارستانی برای بیمار و تثبیت وضعیت، وی را با اسکوپ حمل و بعد از حدود ۴۰ دقیقه پیاده‌روی در مسیر ناهموار به آمبولانس منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گفت: تکنسین‌های اورژانس مصدوم را جهت ادامه درمان تخصصی به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله موسوی زنجان منتقل کردند.

