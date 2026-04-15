مسمومیت ۲۴ کردستانی بر اثر مصرف قارچ سمی

به گزارش ایلنا، خالد رحمانی با اشاره به فصل رویش قارچ‌های خودرو افزود: با آغاز فصل بهار، شرایط برای رشد این قارچ‌ها فراهم می‌شود و همین موضوع، خطر مصرف آن‌ها را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: مردم باید به‌طور جدی از مصرف قارچ‌های خودرو خودداری کنند، چرا که تشخیص سمی بودن آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴ نفر از شهروندان استان در پی مصرف قارچ‌های سمی دچار مسمومیت شده‌اند.

رحمانی با بیان اینکه بسیاری از موارد مسمومیت ناشی از اعتماد به ظاهر قارچ‌هاست، گفت: شباهت ظاهری قارچ‌های سمی با انواع خوراکی، یکی از عوامل اصلی بروز این حوادث است.

وی بیان کرد: حتی برخی باورهای محلی درباره تشخیص قارچ سالم، پایه علمی ندارد و می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.

رحمانی هشدار داد: هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

