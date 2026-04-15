به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس تازه‌ترین پایش‌های صورت‌گرفته، تراز آبی دریاچه ارومیه در مقایسه با بازه زمانی مشابه در چهار سال گذشته افزایش محسوسی داشته است.

داده‌ها نشان می‌دهد حجم آب دریاچه در فصل مشابه به بالاترین میزان خود رسیده که نشانه امید برای این زیست‌بوم ارزشمند است.

افزایش تراز آب و گسترش پهنه آبی دریاچه، همراه با مشاهده تدریجی گونه‌های مختلف پرندگان، نشانه‌ای از بازگشت حیات به این محیط طبیعی است. با این حال کارشناسان محیط زیست بر این باور هستند که این روند هنوز پایدار نیست و ادامه آن نیازمند مدیریت دقیق منابع آب، حفظ حقابه‌های محیط‌زیستی و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه است.

بارندگی مناسب در حوضه آبریز، ورود آب از رودخانه‌ها و رهاسازی حقابه سدها از عوامل اصلی بهبود شرایط بوده‌اند.

بنا بر اعلام سعید عیسی‌پور، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، پیکره آبی دریاچه نسبت به آغاز سال آبی حدود ۱۶۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و حجم آب اکنون به حدود ۲ میلیارد متر مکعب رسیده است.

همچنین پیش‌بینی بارش‌های آتی، چشم‌انداز بهتری را برای آینده این زیست‌بوم ترسیم می‌کند.

بازگشت پرندگان نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اکولوژیک احیای دریاچه محسوب می‌شود.

شکور احمد نیا پرنده‌شناس در مورد بازگشت پرنده ها به دریاچه ارومیه گفت: بازگشت تدریجی پرندگان نشان‌دهنده فراهم شدن شرایط اولیه زیستی مانند آب، غذا و امنیت است.

احمد نیا افزود: حضور دوباره گونه‌هایی چون حواصیل خاکستری، اگرت سفید و کاکایی‌ها در سواحل دریاچه نشانه‌ای از احیای تدریجی زندگی در این منطقه است.

این پرنده شناس ادامه داد: با تداوم این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که در فصل مهاجرت، دریاچه ارومیه دوباره به یکی از مقاصد مهم پرندگان مهاجر از عرض‌های شمالی تبدیل شود و میزبان تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها باشد.

تراز آب دریاچه یک متر افزایش یافته است

حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود یک متر افزایش داشته است.

جباری با اشاره به افزایش نسبی مساحت و تراز آب دریاچه ارومیه گفت: با افزایش بارندگی های موثر و برقراری جریانات سطحی بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود یک متر افزایش داشته است.

وی با اشاره به داده ها و نقشه های هواشناسی در خصوص بارش ها و رهاسازی حق آبه در حوضه آبریز گفت: با نگاه به این داده ها پیش بینی می کنیم که فعلا روند ورود آب به پیکره دریاچه تداوم داشته باشد و تراز آب از مقدار فعلی نیز بالاتر رود.

جباری همچنین با اشاره به آغاز فعالیت مجدد قایق های موتوری در پارک ملی دریاچه ارومیه، بیان کرد : با افزایش آب، قایق های موتوری دوباره امکان حرکت و فعالیت پیدا کردند که این موضوع موجب تسهیل در تردد محیط بانان به جزایر زیستگاهی دریاچه می شود.

وسعت دریاچه ارومیه ۶۶۰کیلومتر مربع افزایش یافت

مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا وسعت فعلی دریاچه ارومیه را یک هزار و ۱۴۰ کیلومتر مربع اعلام کرد و ادامه داد: این میزان ۶۶۰ کیلومتر مربع بیشتر از ابتدای سال آبی جاری است.

رستگاری، افزود: تراز دریاچه ارومیه طبق آخرین برآورد به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۲۸ سانتی‌متر رسیده و این میزان نسبت به تراز ابتدای سال آبی جاری ۷۸ سانتی متر بیشتر است.

رستگاری اظهار کرد: امیدواریم با بارش های خوب در حوضه دریاچه ارومیه و همچنین انتقال آب از سدهای اقماری و تونل انتقال آب زمینه بهبود وضعیت روزافزون دریاچه فراهم شود.

