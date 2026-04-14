رئیس اورژانس استان خبر داد:
یک کشته و 5 مصدوم؛ دستاورد حوادث سقوط و تصادف در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع 2 حادثه در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 2 حادثه سقوط از ارتفاع و تصادف رانندگی در بازه زمانی ساعتهای گذشته روز جاری، یک کشته و 5 مصدوم در این استان بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در حادثه نخست جوانی 21 ساله بر اثر سقوط از ارتفاع در منطقه «هفتچشمه» مارگون جان خود را از دست داد. این جوان در حالی که به شدت مصدوم شده بود با تلاش مأموران اورژانس از کوه به پایین منتقل شد اما به علت شدت جراحتهای وارده جان باخت.
وی ادامه داد: همچنین تیم ستادی اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد هنگام انجام مأموریت در مسیر ورودی تفرجگاه «رود رونه» با حادثه رانندگی برخورد 3 خودروی تیبا، پژو و پراید مواجه شدند. در این سانحه رانندگی 5 نفر مصدوم شدند. مصدومان این حادثه پس از امدادونجات اولیه به مرکز درمانی شهرستان باشت منتقل شدند.