به گزارش ایلنا از بندرعباس، در این مراسم که با حضور مختار سلحشور و هدیه بازوند برگزار گردید، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره پروانه‌های پرکشیده مدرسه شجره طیبه را گرامی داشتند.

سلحشور در حاشیه این آیین اظهار داشت: «گذشت چهل روز از این حادثه تلخ، چیزی از شکوه و جایگاه این شهدای عزیز کم نکرده است؛ حضور ما در اینجا تجدید میثاقی دوباره برای ادامه مسیر خدمت و ایثار است.»

هدیه بازوند، بازیگر سینما و تلویزیون، در این مراسم در سخنانی کوتاه به نقش هنر در پاسداشت شهدا اشاره کرد و گفت: «هنر می‌تواند پلی برای انتقال مفاهیم عمیق ایثار و شهادت به نسل‌های آینده باشد و حضور در میان این خانواده‌های صبور، افتخاری بزرگ است.»

این مراسم با حضور پرشور فرهنگیان، امدادگران و خانواده‌های معزز شهدا برگزار شد و در پایان، حاضران بر تداوم راه این شهدای والامقام تأکید کردند.

