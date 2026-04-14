مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی خبر داد:
کشف لاشه یک پلنگ ایرانی در ارتفاعات روستای قزاقی شهرستان اسفراین
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خراسان شمالی به کشف لاشه پلنگ ایرانی در یک منطقه روستایی اشاره کرده و در این خصوص گفت: لاشه یک فرد پلنگ ایرانی در ارتفاعات مناطق آزاد روستای قزاقی از توابع شهرستان اسفراین در این استان کشف شد.
به گزارش ایلنا، رضا شکاریان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس اعلام گزارش مردمی، مأموران اجرایی اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اسفراین به محل اعزام شده و وجود لاشه یک فرد پلنگ ایرانی را در ارتفاعات مناطق آزاد روستای قزاقی تأیید کردند.
وی ادامه داد: لاشه این پلنگ ایرانی در محل یافت شده، به دقت مورد بررسی قرار گرفت و بر روی بدن این حیوان هیچگونه آثار جراحت و یا مورد اصابت قرار گرفتن گلوله اسلحه مشاهده نشد. ضعف شدید جسمانی حیوان حاکی از این بود که مدت زمان طولانی گرسنگی و عدم تغذیه را گذرانده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خراسان شمالی اظهار داشت: به دلیل گذشت مدت زمانی از مرگ این پلنگ ایرانی، امکان بررسیهای آزمایشگاهی میسر نبود. بر این اساس لاشه حیوان برتی تهیه نمونه بافت و بیومتری و همچنین امور تاکسیدرمی به ادارهکل حفاظت محیطزیست استان منتقل شد.
شکاریان به راههای ارتباطی شهروندان با مجموعه محیطزیست اشاره داشته و تصریح کرد: از شهروندان، جوامع محلی، گروههای کوهنوردی و طبیعتگردی، تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه محیطزیست و یا پیدا شدن لاشه حیوانات، مراتب را به شماره 1540 اطلاعرسانی کنند.
وی به اهمیت وجود پلنگ ایرانی در چرخه اکولوژیکی حیاتوحش اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: پلنگ ایرانی، اهمیت ویژهای در حفظ سلامت اکولوژیکی زیستگاههای خشک حیاتوحش دارد. استان خراسان شمالی از معدود استانهای است که گستره جمعیتی پلنگ ایرانی در آن مناسب است.