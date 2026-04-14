کشف لاشه یک پلنگ ایرانی در ارتفاعات روستای قزاقی شهرستان اسفراین

به گزارش ایلنا، رضا شکاریان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس اعلام گزارش مردمی، مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اسفراین به محل اعزام شده و وجود لاشه یک فرد پلنگ ایرانی را در ارتفاعات مناطق آزاد روستای قزاقی تأیید کردند.

وی ادامه داد: لاشه این پلنگ ایرانی در محل یافت شده، به دقت مورد بررسی قرار گرفت و بر روی بدن این حیوان هیچگونه آثار جراحت و یا مورد اصابت قرار گرفتن گلوله اسلحه مشاهده نشد. ضعف شدید جسمانی حیوان حاکی از این بود که مدت زمان طولانی گرسنگی و عدم تغذیه را گذرانده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خراسان شمالی اظهار داشت: به دلیل گذشت مدت زمانی از مرگ این پلنگ ایرانی، امکان بررسی‌های آزمایشگاهی میسر نبود. بر این اساس لاشه حیوان برتی تهیه نمونه بافت و بیومتری و همچنین امور تاکسیدرمی به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان منتقل شد.

شکاریان به راه‌های ارتباطی شهروندان با مجموعه محیط‌زیست اشاره داشته و تصریح کرد: از شهروندان، جوامع محلی، گروه‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه محیط‌زیست و یا پیدا شدن لاشه حیوانات، مراتب را به شماره 1540 اطلاع‌رسانی کنند.

وی به اهمیت وجود پلنگ ایرانی در چرخه اکولوژیکی حیات‌وحش اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: پلنگ ایرانی، اهمیت ویژه‌ای در حفظ سلامت اکولوژیکی زیستگاه‌های خشک حیات‌وحش دارد. استان خراسان شمالی از معدود استان‌های است که گستره جمعیتی پلنگ ایرانی در آن مناسب است.

