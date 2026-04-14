دیدار مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان و هدیه بازوند با خانوادههای شهدای دانشآموز در میناب +فیلم
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان، بههمراه خانم هدیه بازوند، هنرمند سینما و تلویزیون و جمعی از مسئولان و امدادگران، با حضور در منزل شهدای دانشآموز، با خانوادههای معزز آنان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، در این دیدارهای صمیمانه که در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد، مهندس سلحشور با حضور در منزل شهیده «فاطمه عسکری» و همچنین منزل خواهر و برادر شهید «حانیه و سبحان احمدی طیفکانی»، ضمن ابراز همدردی، از مقام شامخ این نوجوانان تجلیل کرد.
وی در این دیدارها با تأکید بر جایگاه والای خانواده شهدا اظهار داشت: «ایثارگری این دانشآموزان و صبر خانوادههایشان، درسی بزرگ برای تمامی خدمتگزاران در عرصه انسانیت است.»
خانم هدیه بازوند نیز در این دیدار با ابراز تأثر از فقدان این عزیزان، خطاب به خانوادهها گفت: «یاد و نام این فرشتگان همواره در خاطر ملت ایران زنده خواهد ماند و رسالت ما هنرمندان، زنده نگه داشتن این الگوهای فداکاری است.»