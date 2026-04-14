رئیس اتاق اصناف مرکز فارس خبر داد؛

تداوم آرامش در تأمین کالا و همراهی اصناف با شرایط روز در شیراز

تداوم آرامش در تأمین کالا و همراهی اصناف با شرایط روز در شیراز
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر اینکه بازار استان طبق روال عادی در حال فعالیت است، از تداوم آرامش در تأمین کالا و همراهی اصناف با شرایط روز سخن گفت.

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی امروز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین در جمع خبرنگاران از نبود کمبود در عرضه کالا خبر داد و گفت: اصناف فارس با رویکردی محتاطانه و منطبق بر شرایط جنگی، روند خدمت‌رسانی به مردم را ادامه می‌دهند و همه چیز طبق روال همیشه در حال انجام است و بازار فارس فعال است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود، افزود: گشت‌های بازرسی به‌صورت مشترک با تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و صمت فارس در حال فعالیت هستند و روند نظارت‌ها به‌طور مستمر ادامه دارد.

جوانمردی با بیان اینکه اصناف استان در ماه‌های اخیر نیز تلاش کرده‌اند فعالیت خود را با شرایط موجود هماهنگ کنند، گفت: بازار فارس در ایام نوروز متناسب با شرایط جنگی فعالیت داشت و همین رویکرد منظم باعث شد روند تأمین نیازهای مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

اخبار مرتبط
