تداوم آرامش در تأمین کالا و همراهی اصناف با شرایط روز در شیراز

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی امروز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین در جمع خبرنگاران از نبود کمبود در عرضه کالا خبر داد و گفت: اصناف فارس با رویکردی محتاطانه و منطبق بر شرایط جنگی، روند خدمت‌رسانی به مردم را ادامه می‌دهند و همه چیز طبق روال همیشه در حال انجام است و بازار فارس فعال است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود، افزود: گشت‌های بازرسی به‌صورت مشترک با تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و صمت فارس در حال فعالیت هستند و روند نظارت‌ها به‌طور مستمر ادامه دارد.

جوانمردی با بیان اینکه اصناف استان در ماه‌های اخیر نیز تلاش کرده‌اند فعالیت خود را با شرایط موجود هماهنگ کنند، گفت: بازار فارس در ایام نوروز متناسب با شرایط جنگی فعالیت داشت و همین رویکرد منظم باعث شد روند تأمین نیازهای مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/