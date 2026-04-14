تأمین امنیت غذایی شیراز در شرایط جنگی/ توزیع ۲۴۷۲ تن میوه در ایام نوروز

به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی با اشاره به تقارن ایام نوروز با شرایط خاص و ملتهب منطقه اظهار داشت: در روزهایی که سایه شرایط جنگی بر کشور احساس می‌شد، مهم‌ترین دغدغه و خط قرمز مدیریت شهری شیراز، حفظ آرامش روانی جامعه و تأمین بی‌دغدغه سفره مردم بود و این سازمان اجازه نداد التهابات سیاسی و امنیتی کوچک‌ترین خللی در زنجیره تأمین ارزاق عمومی ایجاد کند.

وی با تأکید بر اقدامات پدافندی و لجستیکی این سازمان افزود: برای تحقق این حجم از توزیع و جلوگیری از هرگونه کمبود یا شوک قیمتی در بازار، فرماندهی واحدی تشکیل شد و میدان مرکزی میوه و تره‌بار شیراز از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ فروردین ۱۴۰۵، بدون حتی یک دقیقه تعطیلی و به‌صورت ۲۴ساعته فعال بود.

به گفته خلیلی، همکاران این سازمان در شیفت‌های فشرده، جریان ورود بار از استان‌های مختلف و خروج آن به سمت بازارچه‌های سطح شهر را مدیریت کردند تا شهروندان هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین میوه و مایحتاج خود نداشته باشند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز در ادامه با ارائه آمار دقیق و مستند از عملکرد این سازمان تصریح کرد: تمامی آمارهای چشمگیر ارائه‌شده، منحصراً مربوط به بازه زمانی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ فروردین ۱۴۰۵ است. وی یادآور شد که در این بازه زمانی ۶روزه و در ایام نوروز، توزیع مستقیم و بی‌واسطه ۲۴۷۲ تن انواع میوه و تره‌بار با نرخ مصوب صورت گرفت که شامل ۵۸۲ تن پرتقال، ۵۴۰ تن سیب، ۷۱۹ تن سایر میوه‌ها و ۶۳۱ تن صیفی‌جات می‌شود که همگی برای رفاه حال مردم عرضه شده است.

وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم از این طرح حمایتی، خاطرنشان کرد: ثبت ۱۹۲ هزار و ۲۱۰ فاکتور فروش در بازارچه‌های شهرداری نشان می‌دهد که در این ایام پرالتهاب، سازمان ساماندهی مشاغل شهری توانسته است پناهگاه اقتصادی و تأمین‌کننده نیاز قریب به ۲۰۰ هزار خانواده شیرازی باشد.

خلیلی در پایان با تشریح عملکرد شبکه‌های توزیع گفت: آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که بازارچه‌های «از مزرعه تا سفره» با ثبت بیش از ۱۰۴ هزار تراکنش، موفق‌ترین بازوی سازمان در حذف دلالان بوده‌اند و در کنار آن، بازارچه‌های مشارکتی نیز با ثبت بیش از ۸۸ هزار تراکنش نقش مهمی ایفا کردند.

وی تأکید کرد: پیام این آمار روشن است که در سخت‌ترین شرایط کشور، ساختار و سیستم توزیع شهرداری شیراز با تمام توان پای رفاه و معیشت مردم ایستاده است و این مسیر توسعه و خدمت‌رسانی با قدرت ادامه خواهد یافت.

