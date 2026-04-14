معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرعباس / جای نگرانی نیست
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به احتمال شنیدن صداهای انفجار اشاره کرده و در این خصوص گفت: احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده به دلیل خنثیسازی پرتابه عمل نکرده دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در مناطقی در اطراف شهرستان بندرعباس وجود دارد و جای نگرانی نیست.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل نکرده و باقیمانده دشمنان در حملات جنگ رمضان به مناطقی در اطراف شهرستان بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید امروز سهشنبه 25 فروردین ماه وجود دارد. با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.