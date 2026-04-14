احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرعباس / جای نگرانی نیست

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل نکرده و باقیمانده دشمنان در حملات جنگ رمضان به مناطقی در اطراف شهرستان بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید امروز سه‌شنبه 25 فروردین ماه وجود دارد. با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

انتهای پیام/