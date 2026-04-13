صادرات خراسان جنوبی ۵۵ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان صادر شده که این حجم از کالا به لحاظ وزنی ۵۵ درصد و از نظر ارزشی ۶۶ درصد به نسبت کالاهای صادراتی سال ۱۴۰۳رشد داشته است.

وی افزود: مجموع کالاهای خروجی استان در سال گذشته در قالب صادرات قطعی و ماده ۱۱۶( کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور، خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه‌های مرزی استان) سه میلیون و ۳۶۶ هزار تن به ارزش هزار و ۲۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ به لحاظ وزنی ۱۶ درصد و از نظر ارزش ۹ درصد رشد داشته است.

اساندار خراسان جنوبی گفت: عمده اقلام صادراتی از گمرک استان، شمش آهن، ورق فلزی، سیمان و قیر بوده که به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه صادر شده است.

هاشمی از رشد واردات قطعی استان هم گفت و افزود: در سال گذشته ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیون دلار وارد استان شده‌ که این میزان کالا به نسبت مدت مشابه سال ۱۴۰۳، به لحاظ ارزش ۱۳۸ درصد و از نظر وزن ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: عمده کالاهای وارداتی به استان، برنج، پنل خورشیدی، خشکبار و قطعات ماشین‌آلات معدن بوده که از کشورهای افغانستان، ترکیه، آلمان، پاکستان و چین وارد شده است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: در سال گذشته ۴۷ هزار و ۴۳ دستگاه کامیون، به وزن یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار از طریق گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شده است.

هاشمی با بیان اینکه حجم ترانزیت مقصدی استان به لحاظ تعداد کامیون ۷۱ درصد و از نظر وزن ۴۳ درصد رشد داشته، گفت: پارچه، شکر، روغن نباتی، کنجاله سویا، آرد و غیره عمده اقلامی است که از طریق گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شده است.

وی افزود: سال گذشته ۲ هزار و ۱۳۱ دستگاه‌ کامیون به وزن ۵۵ هزار و ۳۷۸ تن و به ارزش ۸۸ میلیون و ۱۶۷ هزار دلار از طریق گمرک ماهیرود به سایر نقاط کشور ترانزیت شده است.

هاشمی اظهارکرد: حجم کالاهای ترانزیت شده از گمرکات خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون هزار و ۲۹۳ درصد، از نظر ارزش ۲ هزار و ۷۱ درصد و از نظر وزن هزار و ۳۰۳ درصد افزایش داشته است.​