استاندار مرکزی خبر داد:
ارزیابی 1317 واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ رمضان در استان مرکزی
استاندار مرکزی به ارزیابی واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 1317 واحد مسکونی آسیبدیده استان مرکزی در حمله تجاوزگرانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی توسط ادارهکل بنیاد مسکن این استان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، مهدی زندیهوکیلی به افزایش ظرفیت تشکیل پرونده خسارتدیدگان در ادارهکل بنیاد مسکن استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص افزود: پس از ارزیابیها، مرحله بعدی تشکیل پرونده است و مقرر شد ظرفیت روزانه تشکیل پرونده از 30 مورد به 100 مورد افزایش یابد تا روند رسیدگی تسریع شود.
وی ادامه داد: بیشترین خسارت به واحدهای مسکونی استان مرکزی مربوط به پنجره است که با ابتکار عمل استان، شیشه از طریق واحدهای تولیدی داخل استان به صورت رایگان تأمین میشود. برخی خانوارها هنوز به منازل خود مراجعه نکردهاند و لازم است برای تکمیل فرآیند ارزیابی خسارت به بنیاد مسکن مراجعه کنند.
استاندار مرکزی به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در استان به دلیل شرایط موجود در کشور اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: استان مرکزی نخستین استانی است که پرداخت این تسهیلات را آغاز کرده است. در این راستا تاکنون 49 فقره تسهیلات، معادل یک سوم از طریق بانک مسکن پرداخت شده است.
زندیهوکیلی به چگونگی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در هر یک از شهرستانهای استان مرکزی بر حسب شرایط اشاره داشته و تصریح کرد: تسهیلات ودیعه مسکن در شهرستان اراک 7 میلیارد ریال و در شهرستان خمین 6 میلیارد ریال تعیین شده است. در سایر شهرها و روستاها متناسب با شرایط، پرداخت میشود.