رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
بازگشت روند جوجهریزی استان مرکزی به شرایط عادی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: روند جوجهریزی واحدهای تولیدی این استان در حال برگشت به شرایط و روال عادی است. در این راستا هماهنگیهای لازم برای رفع دغدغههای تولیدکنندگان طیور انجام شده است.
به گزارش ایلنا، رضا کتانفروش به میزان جوه تولید شده اشاره داشته و افزود: از اول تا 19 فروردین ماه سال جاری یک میلیون قطعه جوجه در استان تولید شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر است، اما تقریباً در جایگاهی برابر با متوسط کشوری قرار گرفته است.
وی به علت کاهش جوجهریزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: نگرانیهای تولیدکنندگان درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساختهای انرژی، اگر چه با تأمین سوخت ذخیره واحدهای تولیدی و اطلاعرسانیهای لازم مدیریت شد، اما تا حدودی بر میزان جوجهریزی تأثیر گذاشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: با تغییر شرایط، رفع تهدیدها و اقداماتی که برای عادیسازی وضعیت انجام شده است، پیشبینی میشود روند تولید به شرایط عادی بازگردد و تا پایان فروردین ماه میزان جوجهریزی در استان به یک میلیون و 500 هزار قطعه برسد.
کتانفروش به جایگاه این استان به عنوان استان معین پایتخت اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: استان مرکزی به عنوان استان معین تهران، نقش مهمی در تأمین نیاز استانهای دیگر دارد. در این راستا باید علاوه بر برآورده کردن نیاز داخلی استان، بخشی از تولید مازاد را نیز تأمین کند.
وی به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در روزهای اخیر بازدیدهای میدانی از کشتارگاههای مختلف از جمله در شهرستان ساوه انجام شد و در نشستی با معاون هماهنگی اقتصادی استانداری مرکزی، آخرین وضعیت زنجیرههای تولید طیور بررسی شد.