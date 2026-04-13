به گزارش ایلنا، سعید ترکی به میزان تخلیه گندم اشاره کرده و افزود: سال گذشته 28 هزار و 820 تن گندم در راه‌آهن اراک تخلیه شده است که این میزان گندم با 524 واگن باری حمل شده است.

وی به میزان تخلیه جو در حوزه تحت پوشش راه‌آهن اراک اشاره کرده و ادامه داد: همچنین سال گذشته 11 هزار و 220 تن جو نیز به وسیله 204 واگن باری در مجموعه راه‌آهن اراک تخلیه شده است.

مدیرکل راه‌آهن اراک اظهار داشت: حوزه راه‌آهن اراک شامل 588 کیلومتر خطوط ریلی است که در این راستا 5 استان قم، مرکزی، لرستان، همدان و کرمانشاه را با 21 ایستگاه تحت پوشش خود دارد.

