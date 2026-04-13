خسارت ۴۱ میلیارد تومانی جنگ تحمیلی اخیر به اماکن ورزشی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه حمیدرضا عزتی در جمع خبرنگاران به خسارات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن ورزشی استان ااشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای انجام شده حدود ۳۸ مکان ورزشی استان در پی این حملات دچار خسارت و آسیب شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۳۱ مکان ورزشی در شهرستان‌ها و هفت مکان ورزشی در شهرستان کرمانشاه قرار دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مجموعه‌های ورزشی انقلاب، آزادی و تختی کرمانشاه را از جمله اماکن ورزشی خسارت دیده در پی حملات دشمن اعلام کرد.

وی افزود: میزان خسارات وارد شده به اماکن ورزشی استان نزدیک به ۴۱ میلیارد تومان برآورد شده که آن را به وزارتخانه و مدیریت بحران استان اعلام کرده‌ایم.

عزتی در ادامه به شهادت چند تن از ورزشکاران استان نیز در نبرد بین حق و باطل اشاره کرد و گفت: پنج ورزشکار کرمانشاه در رشته‌های رزمی، وزنه برداری، فوتبال، کشتی، بدنسازی و پرورش اندام در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.

