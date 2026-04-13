مدیرکل ورزش و جوانان استان:
خسارت ۴۱ میلیارد تومانی جنگ تحمیلی اخیر به اماکن ورزشی کرمانشاه
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه میزان برآورد خسارت وارد شده در جنگ تحمیلی اخیر به اماکن ورزشی استان را حدود ۴۱ میلیارد تومان اعلام کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه حمیدرضا عزتی در جمع خبرنگاران به خسارات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن ورزشی استان ااشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای انجام شده حدود ۳۸ مکان ورزشی استان در پی این حملات دچار خسارت و آسیب شدهاند.
وی افزود: از این تعداد ۳۱ مکان ورزشی در شهرستانها و هفت مکان ورزشی در شهرستان کرمانشاه قرار دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مجموعههای ورزشی انقلاب، آزادی و تختی کرمانشاه را از جمله اماکن ورزشی خسارت دیده در پی حملات دشمن اعلام کرد.
وی افزود: میزان خسارات وارد شده به اماکن ورزشی استان نزدیک به ۴۱ میلیارد تومان برآورد شده که آن را به وزارتخانه و مدیریت بحران استان اعلام کردهایم.
عزتی در ادامه به شهادت چند تن از ورزشکاران استان نیز در نبرد بین حق و باطل اشاره کرد و گفت: پنج ورزشکار کرمانشاه در رشتههای رزمی، وزنه برداری، فوتبال، کشتی، بدنسازی و پرورش اندام در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.