خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفت و آمد قطارهای مسافری و باری در تمام مسیرهای منتهی به اهواز و برعکس

کد خبر : 1772861
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مسافری راه‌آهن جنوب گفت: رفت و آمد قطارهای مسافری و باری در تمام مسیرهای منتهی به اهواز و برعکس برقرار است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدباقر علاقه‌بندزاده صبح امروز دوشنبه گفت: در روزهای اخیر به دلیل مورد اصابت قرار گرفتن برخی از پل‌ها و ریل‌های راه آهن توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، قطارهای مسیر اهواز به تهران و مشهد متوقف شده بود که پس از ۴۸ ساعت این قطارها به ریل برگشتند.

معاون مسافری راه‌آهن جنوب افزود: در حال حاضر تمامی قطارها از راه آهن اهواز به سایر نقاط کشور به صورت شبانه‌روزی برقرار است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار