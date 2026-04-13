رفت و آمد قطارهای مسافری و باری در تمام مسیرهای منتهی به اهواز و برعکس

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدباقر علاقه‌بندزاده صبح امروز دوشنبه گفت: در روزهای اخیر به دلیل مورد اصابت قرار گرفتن برخی از پل‌ها و ریل‌های راه آهن توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، قطارهای مسیر اهواز به تهران و مشهد متوقف شده بود که پس از ۴۸ ساعت این قطارها به ریل برگشتند.